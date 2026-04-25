Ключевые моменты:

Одессе не хватает до 70 млн евро на энергоэффективность, инфраструктуру и укрытие.

Перераспределение средств: одобрили поправки на электротранспорт, план управления отходами.

Обновление программ: сократили затраты на энергоэффективность, уточнили работы по плану устойчивости.

Местные советы, перегруженные задачами без финансирования, рассматривают кредиты несмотря на риски.

Городу не хватает до 70 млн евро

На заседании бюджетной комиссии Одесского горсовета обсудили изменения в городской бюджет и ряд финансовых и программных вопросов на 2026 год.

Добавим, что депутаты одобрили перераспределение средств, но акцентировали внимание на острой нехватке финансирования для ключевых стратегических проектов, в частности, в энергоэффективности и безопасности.

Следует отметить, что депутаты проанализировали финансовые аспекты на 2026 год, сосредоточившись на корректировке бюджета, поддержке транспортной инфраструктуры, экологических инициативах и плане энергоэффективности. К слову, были рассмотрены правки в бюджет по расходам на городской электротранспорт. Речь идет об обслуживании кредита за 13 вагонов и город ежемесячно тратит около 17 миллионов гривен только на проценты. Однако благодаря временной паузе в работе транспорта в начале года появилась экономия, направленная на эти платежи.

Комиссия также утвердила перераспределение более миллиона гривен на разработку плана управления отходами. Отдельно обсудили идею налоговых льгот для недвижимости, использующих военные подразделения, но из-за правовых неясностей решили спросить разъяснения в профильном департаменте.

Однако ключевым стал пункт об обновлении городской программы энергоэффективности на 2022-2028 годы. Депутаты скорректировали финансирование и изъятие части мер. К примеру, сократили затраты на одном направлении более чем на 100 тысяч гривен и уточнили перечень работ в соответствии с планом устойчивости города.

Следует отметить, что депутаты неоднократно поднимали тему нехватки ресурсов для этих программ. По их оценкам, общая потребность в средствах достигает 50-70 миллионов евро. К слову, это уровень годового бюджета развития города. В этой связи рассматривают кредиты, что беспокоит из-за предстоящей долговой нагрузки.

Депутаты отметили, что государство переводит на местное самоуправление серьезные задачи без адекватного финансирования, в частности, планы устойчивости, содержания школ и обустройства укрытий, которые не всегда покрываются из госбюджета.

Напомним, в Одессе ищут десятки работников по обслуживанию трамваев и троллейбусов. Причины – хронический дефицит кадров, усиленный блекаутами и недостаточной оплатой труда.