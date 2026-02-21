Ключевые моменты:

Всего в портфель вошло 279 проектов, из которых 182 уже одобрены;

Из городской казны на старт и реализацию этих идей планируют потратить более 1,7 миллиарда гривен.

Больше всего внимания (и денег) уделят медицине, образованию и социальной защите одесситов.

Публичные инвестиционные проекты в Одессе на 2026 год

В Одесса в январе 2026 года Инвестиционный совет городской территориальной громады внес изменения в Единый проектный портфель публичных инвестиций. В обновленный список вошли 279 проектов и 3 программы.

Департамент финансов Одесского городского совета подготовил консолидированный перечень проектов и программ, а также распределение средств на их подготовку и реализацию в 2026–2028 годах. Финансирование расписано по источникам и механизмам обеспечения.

19 февраля 2026 года состоялось второе заседание профильной комиссии, которая одобрила обновленный перечень для финансирования на ближайшие три года. В него вошли 182 проекта и 3 программы.

Проекты распределены по разным направлениям:

общественная безопасность — 19 проектов;

энергетика — 5;

жилье — 2 проекта и 3 программы;

культура и информационная сфера — 19;

инфраструктура и услуги — 22;

образование и наука — 39;

здравоохранение — 40;

публичные услуги и цифровизация — 3;

социальная сфера — 25;

спорт — 2;

транспорт — 6 проектов.

Общая сумма финансирования проектов и программ, которые будут реализовываться за счет бюджета города в 2026 году, составляет 1 792,1 млн гривен.

В мэрии отмечают, что утвержденный перечень позволит системно планировать развитие города в ближайшие годы и привлекать дополнительное финансирование при необходимости.

