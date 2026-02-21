Ключевые моменты:
- Всего в портфель вошло 279 проектов, из которых 182 уже одобрены;
- Из городской казны на старт и реализацию этих идей планируют потратить более 1,7 миллиарда гривен.
- Больше всего внимания (и денег) уделят медицине, образованию и социальной защите одесситов.
Публичные инвестиционные проекты в Одессе на 2026 год
В Одесса в январе 2026 года Инвестиционный совет городской территориальной громады внес изменения в Единый проектный портфель публичных инвестиций. В обновленный список вошли 279 проектов и 3 программы.
Департамент финансов Одесского городского совета подготовил консолидированный перечень проектов и программ, а также распределение средств на их подготовку и реализацию в 2026–2028 годах. Финансирование расписано по источникам и механизмам обеспечения.
19 февраля 2026 года состоялось второе заседание профильной комиссии, которая одобрила обновленный перечень для финансирования на ближайшие три года. В него вошли 182 проекта и 3 программы.
Проекты распределены по разным направлениям:
- общественная безопасность — 19 проектов;
- энергетика — 5;
- жилье — 2 проекта и 3 программы;
- культура и информационная сфера — 19;
- инфраструктура и услуги — 22;
- образование и наука — 39;
- здравоохранение — 40;
- публичные услуги и цифровизация — 3;
- социальная сфера — 25;
- спорт — 2;
- транспорт — 6 проектов.
Общая сумма финансирования проектов и программ, которые будут реализовываться за счет бюджета города в 2026 году, составляет 1 792,1 млн гривен.
В мэрии отмечают, что утвержденный перечень позволит системно планировать развитие города в ближайшие годы и привлекать дополнительное финансирование при необходимости.
