Польша передает МиГ-29 Украине.

Путин о «мире»: Призывает к быстрому урегулированию по российским условиям.

Атака дронов на Рязань.

Рекордные потери РФ в 2025 году: Эквивалент 2 европейских армий.

Польша планирует передать Украине 6-9 истребителей МиГ-29

Польша решила предоставить Украине партию боевых самолетов МиГ-29, чтобы усилить ее оборонные возможности.

Польша приняла окончательное решение о снабжении от 6 до 9 истребителей советского производства. Технические обсуждения передачи уже на финишной прямой. Представитель Цезарий Томчик уточнил, что речь идет о 6-8 самолетах, а первая партия будет включать «менее десяти» бортов.

Депутат Павел Залевский сообщил, что сейчас ждут официального ответа от Минобороны Украины. Переговоры носят сугубо технический характер и украинская сторона, вероятно, уже согласилась. Осталось согласовать несколько мельчайших деталей.

В целом самолеты в польских ВВС исчерпывают ресурс эксплуатации, что стало одним из мотивов для такого шага. Кроме того, Варшава рассчитывает на доступ к украинским разработкам в ракетостроении и производстве дронов.

Путин стремится к быстрому миру для достижения целей

Путин отметил необходимость скорейшего урегулирования конфликта в Украине. Правда, он уточнил, что Россия «продолжит последовательно реализовывать свои задачи».

В ходе приема верительных грамот от послов 34 стран в Кремле Путин призвал «перейти к конструктивному обсуждению российских предложений по новой, справедливой системе безопасности».

Он также подчеркнул позицию РФ в пользу усиления ключевой роли ООН, ведь принципы ее Устава сейчас востребованы как никогда раньше.

Лидер Кремля в очередной раз положил вину за продолжение войны на Украину, заявив, что Киев должен осознать потребность в продолжительном мире. По его словам, кризис вокруг Украины обусловлен интересами России, угрозами ее безопасности и приближением НАТО к границам РФ, несмотря на обещания.

Кроме того, лидер РФ выразил недовольство тем, что международная ситуация «постоянно деградирует». Дипломатию, по его мнению, вытесняют односторонние и опасные шаги.

Атака дронов на Рязань: более 15 взрывов, удар по многоэтажке и попытка попадания в НПЗ

В ночь на 16 января Рязань подверглась атаке беспилотников. Жители слышали более 15 взрывов. Один дрон ударил в жилой дом, а также фиксировали попытку атаки на местный нефтеперерабатывающий завод.

В целом БПЛА врезался в верхние этажи 25-этажного дома. Взрыв повредил не менее четырех квартир, выбил окна и разрушил части фасада. Обломки и волна задели припаркованные во дворе автомобили. Также в районе НПЗ слышали дроны и работу ПВО.

Россия понесла колоссальные потери в войне против Украины в течение 2025 года

На протяжении всего 2025 года российские оккупанты не прекращали наступательных действий в Украине, заплатив за это сверхвысокую цену в виде потерь личного состава.

Военный эксперт Иван Тимочко в эфире «Киев 24» подчеркнул, что потери россиян за 2025 год эквивалентны двум полноценным европейским армиям. К слову, армия Германии насчитывает около 200 тыс. человек, а британская и французская даже меньше. Россияне потеряли две такие армии за один год, и это повторяется каждый год.

По словам Тимочка, среди погибших значительная часть — наемники, принудительно мобилизованные украинцы с оккупированных территорий и российские заключенные. Эксперт также предупредил, что реальная цифра потерь может быть выше десятков тысяч.

За минувшие сутки армия России потеряла еще 1370 своих военных, а также десятки единиц вооружения и техники.

