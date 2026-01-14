Ключевые моменты:

Обстрелы 13 января: повреждены два объекта ДТЭК в Одессе, без света 47 тыс. домохозяйств.

Два района Одессы с серьезными сбоями из-за повреждения сетей.

ДТЭК сообщает об аварийных отключениях без предупреждения.

Укрэнерго и ДТЭК прилагают усилия, но ограничены временем и ресонтными бригадами.

Работают ли графики отключений в Одессе?

Вражеские атаки 13 января повредили два важных объекта ДТЭК в Одессе, оставив без электричества около 47 тысяч домохозяйств.

Геннадий Рябцев, профессор кафедры общественного управления, доктор наук по государственному управлению и кандидат технических наук объяснил, что в большинстве районов Одессы сейчас применяются стабилизационные графики отключений. Эксперт отметил, что в некоторых частях города и области ввели аварийные отключения. По его словам, два района Одессы остаются самыми сложными: там наблюдаются серьезные сбои из-за повреждений сетей.

К слову, ДТЭК предупредила о возможных сетевых ограничениях в Одесском районе, включая сам город. Это вынужденные аварийные отключения, которые внедряют во избежание глобальных аварий при перегрузке сетей. Добавим, что их невозможно предусмотреть заранее, ведь они активируются при пиковом росте потребления и отменяются сразу после нормализации.

Рябцев отметил, что Одесса, как и Киев, страдает от ежедневных ракетно-дроновых ударов с морской акватории, направленных на гражданскую, портовую и энергетическую инфраструктуру. Он добавил, что общая ситуация понемногу улучшается. Правда, по мнению эксперта, некоторые районы все еще требуют усиленного контроля от местных властей.

В целом Укрэнерго и ДТЭК в Одесской области уверяют, что прилагают максимум усилий для оперативного возвращения света в город и регион. Однако, по оценке Геннадия Рябцева, основная проблема – нехватка времени. Ведь ремонтные бригады ограничены и работают на грани. Соответственно ускорить процесс невозможно из-за дефицита персонала. Эксперт советует активнее использовать резервные источники энергии.