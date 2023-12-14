Новости Одессы и Одесской области

Два заместителя мэра Одессы уже в армии: когда мобилизуют Труханова

Два заместителя мэра Одессы уже в армии: когда мобилизуют Труханова

В Одесском регионе мобилизовали более сотни депутатов городских и поселковых советов. Однако, это не касается мэра Одессы, ведь эта должность «забронирована» государством.

Об этом на брифинге рассказал начальник Одесского ТЦК Александр Охрименко.

Как отметил полковник Охрименко, процесс мобилизации депутатов городских и поселковых советов продолжается и за время полномасштабного вторжения в ряды ВСУ вступило уже 104 депутата местных уровней.

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На вопрос журналистов: могут ли вручить повестку мэру Одессы Геннадию Труханову, Александр Охрименко ответил:

Мэра города не могут мобилизовать по законам Украины. У него как у высшего руководителя органа местного самоупраления — бронь.

Как ранее сообщала «Одесская жизнь», в рядах ВСУ служат два вице-мэра Одессы — Олег Брындак и Сергей Тетюхин.

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