Два заместителя мэра Одессы уже в армии: когда мобилизуют Труханова

Об этом на брифинге рассказал начальник Одесского ТЦК Александр Охрименко.

Как отметил полковник Охрименко, процесс мобилизации депутатов городских и поселковых советов продолжается и за время полномасштабного вторжения в ряды ВСУ вступило уже 104 депутата местных уровней.

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На вопрос журналистов: могут ли вручить повестку мэру Одессы Геннадию Труханову, Александр Охрименко ответил:

Мэра города не могут мобилизовать по законам Украины. У него как у высшего руководителя органа местного самоупраления — бронь.

Как ранее сообщала «Одесская жизнь», в рядах ВСУ служат два вице-мэра Одессы — Олег Брындак и Сергей Тетюхин.