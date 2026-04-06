Ключевые моменты:
- Ремонтные работы в Одесской области: влияют на движение поездов.
- Ограниченные станции для грузов.
- Изменены пассажирские рейсы.
Внимательно планируйте поездки
Капитальные ремонтные работы отдельных участков в Одесской области повлияют на пропускную способность путей. Соответственно, в эти дни будет ограничено движение следующих рейсов:
4-8, 12-16, 20-25 апреля:
- №6254 Одесса-Главная – Подольск
- №6274 Подольск – Помошная
5-9, 13-16, 17-26 апреля:
- №6273 Помошная – Подольск
- №6257 Подольск – Одесса-Главная
- №6270 Одесса-Застава-1 – Подольск
- №6272 Подольск – Помошная
- №6275 Помошная – Подольск
- №6277 Подольск – Одесса-Главная
«Укрзалізниця» рекомендует перед поездкой проверять точное время отправления своего рейса, а также маршрут его следования на официальном сайте.
Также «Укрзалізниця» вводит временный запрет на перевозку грузов на несколько станций Одесской железной дороги. Ограничения вступят в силу с 5 апреля и будут действовать в отдельное распоряжение об их отмене. Они касаются станций Бугаз, Шабо, Белгород-Днестровский, Кантемир, Кулевча, Сарата, Арциз, Алияга, Котлабух, Измаил и Березин.
Согласно конвенции, отправка каких-либо видов грузов на эти станции временно запрещена для всех клиентов.
