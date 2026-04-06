Ключевые моменты:

Ремонтные работы в Одесской области: влияют на движение поездов.

Ограниченные станции для грузов.

Изменены пассажирские рейсы.

Внимательно планируйте поездки

Капитальные ремонтные работы отдельных участков в Одесской области повлияют на пропускную способность путей. Соответственно, в эти дни будет ограничено движение следующих рейсов:

4-8, 12-16, 20-25 апреля:

№6254 Одесса-Главная – Подольск

№6274 Подольск – Помошная

5-9, 13-16, 17-26 апреля:

№6273 Помошная – Подольск

№6257 Подольск – Одесса-Главная

№6270 Одесса-Застава-1 – Подольск

№6272 Подольск – Помошная

№6275 Помошная – Подольск

№6277 Подольск – Одесса-Главная

«Укрзалізниця» рекомендует перед поездкой проверять точное время отправления своего рейса, а также маршрут его следования на официальном сайте.

Также «Укрзалізниця» вводит временный запрет на перевозку грузов на несколько станций Одесской железной дороги. Ограничения вступят в силу с 5 апреля и будут действовать в отдельное распоряжение об их отмене. Они касаются станций Бугаз, Шабо, Белгород-Днестровский, Кантемир, Кулевча, Сарата, Арциз, Алияга, Котлабух, Измаил и Березин.

Согласно конвенции, отправка каких-либо видов грузов на эти станции временно запрещена для всех клиентов.

