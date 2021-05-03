Менять ли гимн Одессы: Труханов прокомментировал притязания языкового омбудсмена цитатой Бабеля

Напомним, согласно отчету языкового омбудсмена, нынешний одесский гимн якобы нарушает закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», поскольку написан на русском языке.

Позже Креминь пояснил, что теперь гимн Одессы либо следует перевести на украинский язык, либо должен быть новый официальный гимн.

Как заявил Труханов изданию «Страна», Одесский горсовет вряд ли проголосует за изменение гимна Одессы.

«Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает. Лично я не собираюсь проявлять инициативу по замене или по изменению существующего гимна Одессы. Но это будет определять городской совет, если такой вопрос будет поставлен», – сказал городской голова Одессы.

При этом он напомнил, что даже в случае изменения гимна для этого потребовалось бы, во-первых, провести общественные слушания по данному вопросу и, во-вторых, набрать не менее 2/3 голосов депутатского корпуса.

«А вообще, когда я ознакомился с докладом языкового омбудсмена, вспомнил цитату Бабеля: «Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость», – добавил Труханов, уточнив, что и он сам лично не видит необходимости менять одесский гимн.

«Если мы действительно фиксируем нарушение, то оно должно быть исправлено. Каким образом это будут делать депутаты Одесского горсовета – я не знаю», – признался мэр Одессы.

Справка:

Официальным гимном города Одессы является «Песня об Одессе» из оперетты «Белая акация» (музыка Исаака Дунаевского, слова Владимира Масса и Михаила Червинского). Первоначально композиция называлась «Песня Тони об Одессе» (по имени главной героини оперетты). В экранизации «Белой акации» в 1957 году ее исполнила актриса Одесского театра музкомедии Идалия Иванова. Затем песня стала гимном города, сначала неформальным, а с 2011 года – и официальным.

Фото с Facebook-страницы Геннадия Труханова, видео: AaronPV