Ключевые моменты:
- Удар силой в 5 баллов ожидается в первой половине дня воскресенья.
- Предварительно, ситуация стабилизируется только к понедельнику, 20 апреля.
- Основными угрозами для здоровья остаются мигрени и резкие скачки артериального давления.
Прогноз магнитной бури на 19 апреля
Сегодня, в воскресенье, 19 апреля, магнитная буря продолжит оказывать влияние на Землю, хотя ее мощность будет несколько ниже, чем в субботний пик.
Согласно данным метеорологов, геомагнитная активность будет распределяться следующим образом:
- в 06:00 часов утра показатель зафиксируется на уровне 4,7 (уровень достаточно сильной магнитной бури);
- днем геомагнитный шторм начнет постепенно ослабевать: так, в 09:00 К-индекс (показатель, характеризующий геомагнитную активность и классифицирующий магнитные бури) составит 4,0 (возмущенное поле), но уже к полудню снизится до 3,3 (магнитная буря средней силы);
- вечером ситуация стабилизируется, показатель упадет до безопасного уровня в 3,0.
Полное успокоение магнитосферы ожидается в понедельник, 20 апреля.
Выбор редакции: Продажи апартаментов в незаконной высотке на Ланжероне продолжаются, несмотря на уголовное дело
Что такое магнитные бури и как от них защититься
Магнитная буря – это результат взаимодействия потоков заряженных частиц, вырывающихся из корональных дыр на Солнце, с магнитным полем нашей планеты. Такие колебания вызывают сбои в работе техники и провоцируют специфические симптомы у людей: сильную головную боль, чрезмерную усталость, нарушение сна и тахикардию.
Как минимизировать влияние шторма
- Соблюдайте режим сна: в периоды активности Солнца организму требуется не менее 8 часов отдыха для адаптации нервной системы.
- Контролируйте водный баланс: достаточное количество чистой воды улучшает кровообращение и помогает снизить интенсивность головных болей.
- Скорректируйте рацион: откажитесь от алкоголя, кофе и тяжелой пищи в пользу легких блюд и продуктов, богатых магнием.
- Снизьте нагрузки: замените интенсивные тренировки прогулками на свежем воздухе или легкой растяжкой.
- Следите за давлением: людям с хроническими заболеваниями важно иметь под рукой назначенные врачом препараты и не пропускать их прием.
Вы также можете узнать: Реформа образования: что будет, если ребенок не пройдет отбор в лицей?