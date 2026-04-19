Ключевые моменты:

  • Удар силой в 5 баллов ожидается в первой половине дня воскресенья.
  • Предварительно, ситуация стабилизируется только к понедельнику, 20 апреля.
  • Основными угрозами для здоровья остаются мигрени и резкие скачки артериального давления.

Прогноз магнитной бури на 19 апреля

Сегодня, в воскресенье, 19 апреля, магнитная буря продолжит оказывать влияние на Землю, хотя ее мощность будет несколько ниже, чем в субботний пик.

Согласно данным метеорологов, геомагнитная активность будет распределяться следующим образом:

  • в 06:00 часов утра показатель зафиксируется на уровне 4,7 (уровень достаточно сильной магнитной бури);
  • днем геомагнитный шторм начнет постепенно ослабевать: так, в 09:00 К-индекс (показатель, характеризующий геомагнитную активность и классифицирующий магнитные бури) составит 4,0 (возмущенное поле), но уже к полудню снизится до 3,3 (магнитная буря средней силы);
  • вечером ситуация стабилизируется, показатель упадет до безопасного уровня в 3,0.

Полное успокоение магнитосферы ожидается в понедельник, 20 апреля.

Что такое магнитные бури и как от них защититься

Магнитная буря – это результат взаимодействия потоков заряженных частиц, вырывающихся из корональных дыр на Солнце, с магнитным полем нашей планеты. Такие колебания вызывают сбои в работе техники и провоцируют специфические симптомы у людей: сильную головную боль, чрезмерную усталость, нарушение сна и тахикардию.

Как минимизировать влияние шторма

  • Соблюдайте режим сна: в периоды активности Солнца организму требуется не менее 8 часов отдыха для адаптации нервной системы.
  • Контролируйте водный баланс: достаточное количество чистой воды улучшает кровообращение и помогает снизить интенсивность головных болей.
  • Скорректируйте рацион: откажитесь от алкоголя, кофе и тяжелой пищи в пользу легких блюд и продуктов, богатых магнием.
  • Снизьте нагрузки: замените интенсивные тренировки прогулками на свежем воздухе или легкой растяжкой.
  • Следите за давлением: людям с хроническими заболеваниями важно иметь под рукой назначенные врачом препараты и не пропускать их прием.

