Ключевые моменты:
- 3 июня существенной солнечной активности не прогнозируют.
- Ожидаются слабые геомагнитные колебания на уровне К-индекса 3–4.
- Людям с хроническими заболеваниями и метеочувствительностью советуют соблюдать обычный режим дня.
Магнитная буря 3 июня: какой прогноз
Согласно прогнозу Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, существенных проявлений солнечной активности 3 июня не ожидается.
При этом специалисты допускают небольшие колебания геомагнитного поля. Прогнозируемый уровень активности — К-индекс 3–4. Это соответствует зеленой и желтой зонам и считается слабым геомагнитным возмущением.
Обычно такие изменения проходят почти незаметно для большинства людей и не относятся к сильным магнитным бурям.
Однако, как отмечают медики, некоторые люди внимательнее реагируют на любые изменения самочувствия. Чаще дискомфорт связывают с общим состоянием организма, уровнем стресса, усталостью и режимом сна.
Больше внимания своему состоянию рекомендуют уделить:
— людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
— людям с хроническими болезнями;
— пожилым людям;
— беременным женщинам;
— людям с нарушением сна и повышенной чувствительностью к стрессу.
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Что советуют делать в дни геомагнитных колебаний
Врачи рекомендуют не перегружать организм и придерживаться привычного режима.
Полезно:
- пить достаточно воды;
- не злоупотреблять кофе и энергетиками;
- избегать алкоголя;
- высыпаться;
- заменить интенсивные тренировки прогулкой или легкой активностью.
Людям, которые регулярно принимают лекарства от хронических заболеваний, советуют заранее проверить наличие необходимых препаратов.
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