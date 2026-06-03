магнитные бури

Ключевые моменты:

  • 3 июня существенной солнечной активности не прогнозируют.
  • Ожидаются слабые геомагнитные колебания на уровне К-индекса 3–4.
  • Людям с хроническими заболеваниями и метеочувствительностью советуют соблюдать обычный режим дня.

Магнитная буря 3 июня: какой прогноз

Согласно прогнозу Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, существенных проявлений солнечной активности 3 июня не ожидается.

При этом специалисты допускают небольшие колебания геомагнитного поля. Прогнозируемый уровень активности — К-индекс 3–4. Это соответствует зеленой и желтой зонам и считается слабым геомагнитным возмущением.

Обычно такие изменения проходят почти незаметно для большинства людей и не относятся к сильным магнитным бурям.

Однако, как отмечают медики, некоторые люди внимательнее реагируют на любые изменения самочувствия. Чаще дискомфорт связывают с общим состоянием организма, уровнем стресса, усталостью и режимом сна.

Больше внимания своему состоянию рекомендуют уделить:

— людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
— людям с хроническими болезнями;
— пожилым людям;
— беременным женщинам;
— людям с нарушением сна и повышенной чувствительностью к стрессу.

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Что советуют делать в дни геомагнитных колебаний

Врачи рекомендуют не перегружать организм и придерживаться привычного режима.

Полезно:

  • пить достаточно воды;
  • не злоупотреблять кофе и энергетиками;
  • избегать алкоголя;
  • высыпаться;
  • заменить интенсивные тренировки прогулкой или легкой активностью.

Людям, которые регулярно принимают лекарства от хронических заболеваний, советуют заранее проверить наличие необходимых препаратов.

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