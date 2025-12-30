Ключевые моменты:

Медкомиссию перенесли из-за неудобного и недоступного старого помещения.

Новый адрес — первый этаж с пандусом и условиями безбарьерности.

Комиссия уже работает и принимает посетителей по установленному графику.

Медкомиссия для водителей в Одессе: новый адрес

В Одессе продолжают внедрять решения по безбарьерности в городских сервисах. Неделю назад во время встречи «Кофе с ветеранами» подняли проблему доступа к медицинскому осмотру для кандидатов в водители. Ранее комиссия находилась в Красном переулке — на высоком этаже здания без лифта, что создавало серьезные трудности для ветеранов с инвалидностью.

Департамент здравоохранения Одесского городского совета оперативно отреагировал на обращение и изменил место работы комиссии. Теперь медицинские осмотры кандидатов в водители и водителей транспортных средств проводят по адресу: улица Троицкая, 38 — в поликлиническом отделении городской больницы № 5.

Комиссия расположена на первом этаже. Вход в здание оборудован пандусом, а внутренние помещения соответствуют требованиям безбарьерности и инклюзии.

График работы — с понедельника по пятницу, с 8:00 до 15:40.

Контактный телефон: (048) 726-68-56.

Напомним, в Одессе временно приостанавливают ряд важных административных услуг. Причина — изменения в структуре Министерства юстиции.

Читайте также: Инвалидность в Украине в 2025 году: как теперь устанавливают группу и какие льготы гарантирует государство