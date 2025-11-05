Об этом сообщает пресс-служба одесского горсовета.

Ключевые моменты:

Более 17 500 одесситов получили бесплатные стоматологические услуги за 9 месяцев 2025 года.

Программа охватила более 2000 защитников Украины, а также детей и пациентов с неотложными состояниями.

Детали

В течение девяти месяцев 2025 года в Одессе успешно реализуется городская программа «Здоровье», благодаря которой значительное количество жителей смогло получить стоматологические услуги бесплатно. Согласно официальным данным, помощью воспользовались более 17 500 человек.

Детализированная статистика выглядит следующим образом:

Дети: Бесплатную помощь получили более 5400 детей в возрасте до 10 лет и более 1500 детей льготных категорий.

Неотложная помощь: Более 1600 детей и около 6900 взрослых получили неотложную стоматологическую помощь.

Защитники Украины: Услуги были предоставлены более чем 2000 военнослужащим.

Зубное протезирование: Проведено более 1650 бесплатных зубных протезирований для льготных категорий населения.

Кроме городской программы, в Украине действует и государственная программа бесплатного зубопротезирования и планового лечения для военных и ветеранов. Однако, как показывают данные, многие защитники не пользуются этой возможностью из-за нехватки времени во время коротких отпусков, низкой осведомленности и недоверия к «бесплатным» услугам.

