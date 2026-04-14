Ключевые моменты:

Ночная атака РФ дронами по гражданской и портовой инфраструктуре юга Одесской области, Измаил.

Повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал, баржа, портовое оборудование.

Разрушены СТО и автомобили.

Повреждены 6 частных домов.

Порт под огнем

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, ночью, 14 апреля, враг массированно атаковал беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесщины. В результате атаки, на территории Измаильского порта повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал, баржа. Кроме этого, повреждения получило и портовое оборудование.

Кипер сообщил, что в результате попаданий разрушено здание СТО с последующим возгоранием. Уничтожены 2 пассажирских автобуса, 7 легковых автомобилей.

Также под удар попали и 6 частных домов, в них повреждены кровли. Также поврежден автомобиль скорой помощи.

Добавим, что обошлось без погибших и пострадавших. На местах работают экстренные и коммунальные службы, идет ликвидация последствий.

Читайте также: Более тысячи поврежденных домов: Одесса ищет ресурсы для масштабного восстановления