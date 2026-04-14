Ключевые моменты:
- Ночная атака РФ дронами по гражданской и портовой инфраструктуре юга Одесской области, Измаил.
- Повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал, баржа, портовое оборудование.
- Разрушены СТО и автомобили.
- Повреждены 6 частных домов.
Порт под огнем
По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, ночью, 14 апреля, враг массированно атаковал беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесщины. В результате атаки, на территории Измаильского порта повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал, баржа. Кроме этого, повреждения получило и портовое оборудование.
Кипер сообщил, что в результате попаданий разрушено здание СТО с последующим возгоранием. Уничтожены 2 пассажирских автобуса, 7 легковых автомобилей.
Также под удар попали и 6 частных домов, в них повреждены кровли. Также поврежден автомобиль скорой помощи.
Добавим, что обошлось без погибших и пострадавших. На местах работают экстренные и коммунальные службы, идет ликвидация последствий.
