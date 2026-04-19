Ключевые моменты:

В Одесском районе горели два складских здания и поддоны на открытой территории.

К тушению привлекли более 60 спасателей и десятки единиц техники.

Пожар ликвидировали несколько часов, пострадавших нет.

Возгорание складов под Одессой: детали происшествия

18 апреля на Киевском шоссе в Одесском районе вспыхнул масштабный пожар на территории одного из предприятий. По информации Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, огонь охватил два складских здания, а также поддоны, находившиеся на открытой местности.

Ситуацию осложнял сильный ветер — существовала реальная угроза, что пламя перекинется на соседние сооружения. В связи с этим пожарные подразделения работали по повышенному номеру вызова.

К ликвидации пожара привлекли 65 спасателей и 18 единиц техники ГСЧС, а также сотрудников местной пожарной команды села Нерубайское. Благодаря скоординированным действиям огонь удалось полностью потушить примерно за два часа.

К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

После ликвидации пожара на месте начала работу испытательная лаборатория ГСЧС. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Напомним, в результате вражеского удара по порту Одесской области 18 апреля были повреждены административные здания, склады с агропродукцией, автобусы и резервуары. На местах возникли пожары, однако спасатели оперативно их ликвидировали.

