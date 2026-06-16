Ключевые моменты:

Ущерб морской экосистеме Одесской области из-за войны превысил 23 млрд грн.

Основной ущерб связан с ракетными ударами и разрушением портовой инфраструктуры.

В Черное море неоднократно попадали загрязняющие вещества, в частности, растительное масло из портовых объектов.

Масло образует плёнку на поверхности воды, блокирует газообмен и снижает уровень кислорода, что вредит морским организмам.

Такие загрязнения имеют как сиюминутные, так и долгосрочные последствия для экосистемы и ее восстановления.

Как война уничтожает Черное море у Одессы

Война убивает все живое, и об этом мы неоднократно писали в своих материалах. Однако негативное влияние боевых действий только усиливается. По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, ущерб для морской среды у побережья Одесской области, нанесенный войной, уже превысил 23 млрд грн.

По данным инспекции, в результате ракетных ударов и разрушений портовой инфраструктуры неоднократно фиксировались случаи попадания загрязняющих веществ в Черное море. Одним из наиболее масштабных типов такого загрязнения стало утечка растительных масел, хранившихся или транспортировавшихся через портовые объекты.

Специалисты отмечают, что растительное масло, попадая в воду, формирует на поверхности плотную пленку, блокирующую естественный газообмен между морем и атмосферой. Все это приводит к ухудшению кислородного режима, вредит морским организмам и нарушает естественные процессы в экосистеме. Особенно уязвимы рыбы, беспозвоночные и другие обитатели моря, а последствия такого загрязнения могут проявляться как сразу, так и со временем, влияя на способность экосистемы к восстановлению.

К слову, последний зафиксированный случай попадания масла в море произошел после ракетного удара в конце апреля. Тогда площадь загрязнения в северо-западной части Черного моря в сутки выросла с десятков до сотен квадратных километров. Это был уже третий подобный инцидент.

Кроме этого, такие загрязнения отрицательно влияют на морских птиц и животных. После декабрьского удара 2025 года в Одессе массово спасали птиц, которым масло склеивало перья и разрушало водоотталкивающий слой. Из-за этого они утрачивали способность оставаться сухими, переохлаждались и погибали.

В январе на побережье также фиксировались случаи гибели морских лошадок, что свидетельствует о длительном влиянии загрязнения на экосистему региона. А на днях на побережье Одесщины обнаружили погибших осетровых рыб — белуг, севрюг и осетров русских.