Ключевые моменты:
- В Рени официально запретили купание и отдых у водоемов в 2026 году.
- Причины: военное положение, минная опасность и отсутствие сертифицированных пляжей.
- В летний период качество воды может не соответствовать санитарным нормам.
Минная опасность и грязная вода
Ренийский городской совет запретил в 2026 году купание и отдых вблизи водоемов. Причиной этого решения стали условия военного положения, минная опасность и отсутствие сертифицированных пляжных зон.
По информации городского совета, ограничения ввели для сохранения жизни и здоровья жителей и недопущения несчастных случаев на воде.
Добавим, что среди основных рисков называют возможное вынесение взрывоопасных предметов в береговую зону, отсутствие обустроенных пляжей, отвечающих требованиям безопасности. Ведь вблизи отдыха должны быть спасательные посты и укрытия. Кроме того, в жаркий сезон качество воды может не соответствовать санитарным нормам.
Местные власти призывают жителей воздержаться от посещения неофициальных мест отдыха у воды и подчеркивают: игнорирование запрета может иметь не только юридические последствия, но и представлять серьезную угрозу жизни.
Отдельное обращение адресовали родителям – их просят внимательнее следить за досугом детей и не разрешать им находиться у водоемов без сопровождения взрослых.
Напомним, Черное и Азовское моря испытывают стремительную деградацию из-за войны России против Украины и милитаризации региона. Ученые фиксируют исчезновение традиционных видов рыб и существенные изменения морских экосистем.