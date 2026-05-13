Ключевые моменты:

В Рени официально запретили купание и отдых у водоемов в 2026 году.

Причины: военное положение, минная опасность и отсутствие сертифицированных пляжей.

В летний период качество воды может не соответствовать санитарным нормам.

Минная опасность и грязная вода

Ренийский городской совет запретил в 2026 году купание и отдых вблизи водоемов. Причиной этого решения стали условия военного положения, минная опасность и отсутствие сертифицированных пляжных зон.

По информации городского совета, ограничения ввели для сохранения жизни и здоровья жителей и недопущения несчастных случаев на воде.

Добавим, что среди основных рисков называют возможное вынесение взрывоопасных предметов в береговую зону, отсутствие обустроенных пляжей, отвечающих требованиям безопасности. Ведь вблизи отдыха должны быть спасательные посты и укрытия. Кроме того, в жаркий сезон качество воды может не соответствовать санитарным нормам.

Местные власти призывают жителей воздержаться от посещения неофициальных мест отдыха у воды и подчеркивают: игнорирование запрета может иметь не только юридические последствия, но и представлять серьезную угрозу жизни.

Отдельное обращение адресовали родителям – их просят внимательнее следить за досугом детей и не разрешать им находиться у водоемов без сопровождения взрослых.

Напомним, Черное и Азовское моря испытывают стремительную деградацию из-за войны России против Украины и милитаризации региона. Ученые фиксируют исчезновение традиционных видов рыб и существенные изменения морских экосистем.