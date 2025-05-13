Следствие установило, что фигурант добровольно согласился на сотрудничество с российскими спецслужбами. В случае оккупации Одесской области он надеялся получить должность в так называемой «администрации». Через мессенджер он передавал представителю ФСБ координаты зданий военной инфраструктуры и расположения подразделений Сил территориальной обороны, Государственной пограничной службы и Морской охраны.

Передача данных касалась объектов, расположенных на территории Измаильского района. Полученную информацию российская сторона использовала для подготовки и корректировки ударов по региону Подунавья. В августе 2024 года злоумышленника задержали. У него изъяли мобильный телефон, содержащий доказательства сотрудничества с врагом.

Досудебное расследование проводили сотрудники СБУ в Одесской области. Обвинение в суде поддерживала Одесская областная прокуратура. Все время до вынесения приговора подозреваемый находился под стражей.

Ранее мы сообщали, что Администратор популярного одесского телеграм-канала оказался агентом ФСБ