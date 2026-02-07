Ключевые моменты:
- Сегодня, 7 февраля, прогнозируется повышенная геомагнитная активность.
- Возможны ухудшение самочувствия и головные боли у метеозависимых.
- Врачи советуют снизить нагрузки и соблюдать режим отдыха.
Согласно предварительным данным космического мониторинга, в субботу, 7 февраля, ожидается повышенная геомагнитная активность. Магнитная буря может достигать слабого или умеренного уровня, с наибольшей вероятностью возмущений в первой половине дня.
Специалисты отмечают, что даже при отсутствии экстремальных показателей подобные бури могут ощущаться чувствительными людьми – прежде всего пожилыми, а также теми, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или хроническими болезнями нервной системы.
Также напомним, что накануне Одесса превратилась в каток.
Что такое магнитные бури и чем они опасны
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце и выбросов солнечной плазмы. Когда поток заряженных частиц достигает нашей планеты, он влияет не только на работу спутников и радиосвязи, но и на самочувствие людей.
Во время магнитных бурь чаще всего фиксируют:
- головные боли и головокружение;
- скачки артериального давления;
- повышенную утомляемость, раздражительность и сонливость;
- ухудшение концентрации внимания.
Как защититься: советы врачей
Медики рекомендуют в дни магнитных бурь:
- избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок;
- больше отдыхать и высыпаться;
- пить достаточное количество воды;
- ограничить кофе, алкоголь и тяжелую пищу;
- людям с хроническими заболеваниями – строго соблюдать назначения врача и держать под рукой необходимые лекарства.
Особенно внимательными к своему состоянию советуют быть метеозависимым людям и тем, кто планирует активный день в выходной.