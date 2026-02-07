Ключевые моменты:

Сегодня, 7 февраля, прогнозируется повышенная геомагнитная активность.

Возможны ухудшение самочувствия и головные боли у метеозависимых.

Врачи советуют снизить нагрузки и соблюдать режим отдыха.

Согласно предварительным данным космического мониторинга, в субботу, 7 февраля, ожидается повышенная геомагнитная активность. Магнитная буря может достигать слабого или умеренного уровня, с наибольшей вероятностью возмущений в первой половине дня.

Специалисты отмечают, что даже при отсутствии экстремальных показателей подобные бури могут ощущаться чувствительными людьми – прежде всего пожилыми, а также теми, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или хроническими болезнями нервной системы.

Также напомним, что накануне Одесса превратилась в каток.

Что такое магнитные бури и чем они опасны

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце и выбросов солнечной плазмы. Когда поток заряженных частиц достигает нашей планеты, он влияет не только на работу спутников и радиосвязи, но и на самочувствие людей.

Во время магнитных бурь чаще всего фиксируют:

головные боли и головокружение;

скачки артериального давления;

повышенную утомляемость, раздражительность и сонливость;

ухудшение концентрации внимания.

Как защититься: советы врачей

Медики рекомендуют в дни магнитных бурь:

избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок;

больше отдыхать и высыпаться;

пить достаточное количество воды;

ограничить кофе, алкоголь и тяжелую пищу;

людям с хроническими заболеваниями – строго соблюдать назначения врача и держать под рукой необходимые лекарства.

Особенно внимательными к своему состоянию советуют быть метеозависимым людям и тем, кто планирует активный день в выходной.