Ключевые моменты:
- 22 января умеренные магнитные колебания из-за солнечной активности.
- Симптомы для чувствительных.
- Рекомендации врачей.
Чего ждать 22 января
22 января ожидаются средние геомагнитные колебания – не критические, но заметные для чувствительных людей.
В общем, прогнозируют слабую или среднюю бурю с индексом Kp на уровне 3-4. Это не чревато техникой серьезными сбоями, но фиксируется датчиками. Интенсивность зависит от скорости солнечного ветра, его плотности и ориентации магнитного поля.
Добавим, что чувствительные люди могут почувствовать головную боль, усталость, бессонницу или скачки давления. Концентрация внимания снижается, хронические заболевания обостряются. Сердечно-сосудистые пациенты находятся в зоне риска. Умеренная буря редко провоцирует кризисы, но корректируйте график, чтобы облегчить состояние. Врачи рекомендуют:
- Обеспечьте 7-8 часов сна.
- Пейте достаточно воды, выбирайте легкую пищу.
- Избегайте стресса, тяжелых нагрузок.
- Держите лекарство под рукой.
