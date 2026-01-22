Магнитная буря

Ключевые моменты:

  • 22 января умеренные магнитные колебания из-за солнечной активности.
  • Симптомы для чувствительных.
  • Рекомендации врачей.

Чего ждать 22 января

22 января ожидаются средние геомагнитные колебания – не критические, но заметные для чувствительных людей.

В общем, прогнозируют слабую или среднюю бурю с индексом Kp на уровне 3-4. Это не чревато техникой серьезными сбоями, но фиксируется датчиками. Интенсивность зависит от скорости солнечного ветра, его плотности и ориентации магнитного поля.

Также читайте: Одесский зоопарк в эпицентре скандала: суд арестовал часть имущества по подозрению в растрате средств.

Добавим, что чувствительные люди могут почувствовать головную боль, усталость, бессонницу или скачки давления. Концентрация внимания снижается, хронические заболевания обостряются. Сердечно-сосудистые пациенты находятся в зоне риска. Умеренная буря редко провоцирует кризисы, но корректируйте график, чтобы облегчить состояние. Врачи рекомендуют:

  • Обеспечьте 7-8 часов сна.
  • Пейте достаточно воды, выбирайте легкую пищу.
  • Избегайте стресса, тяжелых нагрузок.
  • Держите лекарство под рукой.

Полезная ссылка: Полный список старых и новых названий улиц Одессы (обновлено).

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме