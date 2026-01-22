Ключевые моменты:

22 января умеренные магнитные колебания из-за солнечной активности.

Симптомы для чувствительных.

Рекомендации врачей.

Чего ждать 22 января

22 января ожидаются средние геомагнитные колебания – не критические, но заметные для чувствительных людей.

В общем, прогнозируют слабую или среднюю бурю с индексом Kp на уровне 3-4. Это не чревато техникой серьезными сбоями, но фиксируется датчиками. Интенсивность зависит от скорости солнечного ветра, его плотности и ориентации магнитного поля.

Добавим, что чувствительные люди могут почувствовать головную боль, усталость, бессонницу или скачки давления. Концентрация внимания снижается, хронические заболевания обостряются. Сердечно-сосудистые пациенты находятся в зоне риска. Умеренная буря редко провоцирует кризисы, но корректируйте график, чтобы облегчить состояние. Врачи рекомендуют:

Обеспечьте 7-8 часов сна.

Пейте достаточно воды, выбирайте легкую пищу.

Избегайте стресса, тяжелых нагрузок.

Держите лекарство под рукой.

