Ключевые моменты:
- 11 апреля ожидается магнитная буря средней интенсивности.
- Возможны ухудшение самочувствия и перепады давления.
- Врачи советуют снизить нагрузки и больше отдыхать.
По прогнозам специалистов, сегодня ожидается магнитная буря средней интенсивности. Геомагнитная активность может колебаться на уровне, способном повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
В такие дни чаще всего наблюдаются головные боли, слабость, раздражительность, а также перепады артериального давления. Особенно внимательно к своему состоянию стоит отнестись людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Напомним, магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, в результате которых в сторону Земли выбрасываются потоки заряженных частиц. Достигнув магнитного поля планеты, они вызывают его колебания.
Чтобы легче пережить такие периоды, специалисты рекомендуют больше отдыхать, избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок, соблюдать режим сна, пить достаточное количество воды и по возможности ограничить употребление кофе и алкоголя.
