Ключевые моменты:

Влияние корональной дыры все еще сохраняется, вызывая магнитные бури уровня G1.

Ослабление геомагнитной активности ожидается в ближайшие дни.

22 апреля прогнозируется К-индекс 2 — слабый уровень магнитных колебаний.

Магнитные бури сегодня: прогноз

По данным ученых Центра прогнозирования космической погоды NOAA, Земля продолжает испытывать влияние корональной дыры на Солнце. Именно она стала причиной затяжных магнитных возмущений, которые наблюдаются в последние дни.

Специалисты отмечают, что геомагнитная буря уровня G1 (минимальный шторм) может ощущаться еще некоторое время. Однако уже к среде ситуация начнет улучшаться: уровень солнечной активности снизится до К-индекса 2, что соответствует слабым колебаниям и считается «зеленым» уровнем.

Для понимания: G-индекс отражает силу геомагнитной бури по шкале от 1 до 5 и напрямую связан с К-индексом (если к значению К добавить 4). Например, буря уровня G1 соответствует К-индексу 5. Сам К-индекс используется для оценки геомагнитной активности по шкале от 0 до 9.

Эксперты подчеркивают, что солнечная активность может быстро меняться, поэтому важно регулярно отслеживать прогнозы и внимательно относиться к своему самочувствию, особенно людям с повышенной метеочувствительностью.

Чтобы снизить влияние магнитных бурь, рекомендуется соблюдать простые правила: наладить режим сна (не менее 8 часов в сутки), поддерживать водный баланс и отдавать предпочтение легкой пище, исключив алкоголь.

