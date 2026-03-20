Ключевые моменты:

В пятницу, 20 марта, ожидается умеренная геомагнитная активность, возможны кратковременные магнитные всплески.

Метеозависимые люди могут почувствовать апатию, головную боль и скачки артериального давления уже в первой половине дня.

Рекомендуется снизить физические нагрузки.

Прогноз магнитных бурь на 20 марта 2026

По данным центров космического мониторинга, пятница пройдет под знаком повышенной солнечной активности. В течение дня ожидаются колебания магнитного поля Земли.

Наиболее напряженный период прогнозируется с 09:00 до 15:00, когда К-индекс достигнет отметки 4 (желтый уровень). Ближе к вечеру возможны кратковременные всплески до уровня К-индекс 5, что классифицируется как слабая магнитная буря. Для здорового человека такие колебания пройдут незаметно, однако для людей с хроническими заболеваниями это серьезный вызов.

Метеозависимые люди могут ощущать головную боль, снижение концентрации и перепады давления. Рекомендуется планировать отдых, снизить физические нагрузки, а при необходимости принять профилактические меры, например, поддерживать уровень жидкости в организме.

Что такое магнитная буря и чем она опасна?

Магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля Земли, вызванное потоками солнечного ветра. Когда заряженные частицы от Солнца сталкиваются с магнитосферой нашей планеты, это влияет не только на работу электроники и связи, но и на биологические ритмы человека.

Основные риски:

загущение крови и замедление кровотока;

обострение сердечно-сосудистых заболеваний (риск гипертонических кризов);

(риск гипертонических кризов); бессонница, повышенная раздражительность и мигрени;

снижение концентрации внимания (важно для водителей).

Как защитить себя в дни магнитных бурь: простые правила

Чтобы «штормовая» пятница не выбила вас из колеи, врачи рекомендуют придерживаться простых правил:

пейте больше чистой воды и травяных чаев, откажитесь от лишней чашки кофе и алкоголя;

исключите из рациона жирную, соленую и острую пищу, которая задерживает воду и дает нагрузку на сосуды;

постарайтесь выспаться (не менее 7-8 часов) и избегайте тяжелых физических нагрузок и эмоциональных стрессов;

держите под рукой привычные лекарства от давления или головной боли, если вы склонны к метеопатии.

