Ключевые моменты:

17 июля сильных магнитных бурь не прогнозируется.

Геомагнитная обстановка останется преимущественно спокойной.

Какой будет геомагнитная обстановка

По данным специалистов, в течение 17 июля планетарный К-индекс будет колебаться в пределах от 1,33 до 2,67 балла. Такие показатели соответствуют спокойному или лишь незначительно возмущенному магнитному полю Земли. Для сравнения, магнитная буря начинается только тогда, когда К-индекс достигает 5 баллов.

Наиболее высокая геомагнитная активность ожидается в ночные и утренние часы. Максимальное значение — около 2,67 балла — прогнозируется в период с 03:00 до 06:00 по киевскому времени. После полудня ситуация стабилизируется, а К-индекс снизится примерно до 1–2 баллов.

Возможны ли другие проявления солнечной активности

Специалисты NOAA не прогнозируют ни слабых магнитных бурь уровня G1, ни более сильных геомагнитных явлений. Кроме того, в ближайшие сутки не ожидается быстрых потоков солнечного ветра или других факторов, которые могли бы существенно повлиять на магнитосферу Земли.

Вероятность возникновения радиационной бури оценивается всего в 1%. При этом вероятность слабых или умеренных радиопомех составляет около 10%, однако они касаются преимущественно высокочастотной радиосвязи и не являются магнитными бурями.

Эксперты отмечают, что значения К-индекса в пределах 1–3 баллов считаются нормальными и свидетельствуют о спокойном геомагнитном фоне. Поэтому даже кратковременное утреннее повышение активности не представляет угрозы для людей и не оказывает заметного влияния на работу наземной инфраструктуры.

В то же время специалисты напоминают, что прогноз космической погоды может изменяться в течение дня в случае возникновения мощных солнечных вспышек или выбросов корональной массы. Поэтому тем, кто регулярно следит за геомагнитной обстановкой, рекомендуется проверять обновленные данные утром.

По прогнозу, самым спокойным периодом суток станет вторая половина дня — примерно с 12:00 до 18:00, когда геомагнитная активность будет минимальной.

Читайте также: Угощают форшмаком и биточками из тюлечки: как одесский дворик спасает свой старый дом