Ключевые моменты:

Никаких мощных вспышек и солнечных штормов на субботу не прогнозируют.

Планетарный К-индекс, отражающий уровень возмущений, не превысит «зеленый» уровень.

Риск внезапного ухудшения самочувствия из-за факторов космической погоды минимален.

Прогноз магнитных бурь на 18 июля 2026 года

По информации Центра прогнозирования космической погоды США (NOAA), суббота станет максимально благоприятным днем. Уровень солнечной активности в последние дни снизился, поэтому землянам не угрожают опасные геомагнитные колебания.

В течение всего дня 18 июля К-индекс (показатель силы бури от 0 до 9 баллов) будет колебаться в районе 1-2 баллов. Небольшое и кратковременное повышение до 3 баллов возможно в утренние часы, однако это считается абсолютной природной нормой («зеленая зона») и не квалифицируется как магнитная буря.

Вероятность возникновения даже слабого геомагнитного шторма эксперты оценивают всего в 7%.

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Поскольку геомагнитный фон будет стабильным, большинство людей не почувствует никакого космического влияния. Головные боли, резкие скачки артериального давления и общая усталость, часто сопровождающие солнечные штормы, в эту субботу маловероятны.

Тем не менее, астрофизики напоминают, что поведение Солнца может меняться, а данные обновляются каждые несколько часов.

Для людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями стандартные рекомендации остаются в силе:

Соблюдайте привычный режим сна и не переутомляйтесь.

Пейте достаточное количество чистой воды вместо крепкого кофе и алкоголя.

Проводите больше времени на свежем воздухе и избегайте стрессовых ситуаций.

Суббота идеально подойдет для прогулок у моря, отдыха и восстановления сил перед новой рабочей неделей.