Ключевые моменты:

Сильные магнитные бури 26 января маловероятны;

Прогнозируемый К-индекс — 1,7 (зеленый уровень).

Магнитные бури 26 января: прогноз

По данным наблюдений за Солнцем, 26 января ожидается слабая солнечная активность. К-индекс составит 1,7, что относится к зеленому уровню и не представляет угрозы для самочувствия людей или работы техники.

Магнитная буря — это реакция магнитного поля Земли на вспышки и выбросы энергии на Солнце. Во время таких процессов в космос выбрасываются заряженные частицы, которые, достигая Земли, вызывают возмущения в магнитосфере. Именно их ученые называют магнитными или солнечными бурями.

Как определить силу магнитной бури

Для оценки интенсивности магнитных бурь используется К-индекс. Значения от 1 до 4 считаются слабыми и чаще всего не ощущаются человеком. Бури с показателем от 5 и выше относятся к красному уровню и могут влиять на самочувствие, а также вызывать сбои в работе связи и спутников. При К-индексе 7–8 иногда можно наблюдать полярные сияния.

Влияние магнитных бурь

Во время сильных магнитных бурь у некоторых людей могут возникать головные боли, усталость, перепады давления и повышенная раздражительность. Специальных лекарств от этого явления не существует, однако обычные средства от головной боли и соблюдение режима отдыха помогают облегчить состояние.

Важно помнить, что прогноз магнитных бурь может меняться, так как данные о солнечной активности обновляются каждые три часа.

Выбор редакции: