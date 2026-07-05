Ключевые моменты:

Тепловой удар возможен даже без прямого солнца

Наибольшему риску подвержены дети и пожилые люди

Главное правило первой помощи — быстро охладить человека

При тяжелых симптомах необходимо срочно вызвать скорую помощь

Летняя жара ежегодно становится причиной ухудшения самочувствия тысяч людей. По рекомендациям Министерства здравоохранения Украины и Центра общественного здоровья, длительное пребывание на солнце и перегрев организма значительно повышают риск теплового и солнечного удара. Чтобы разобраться, как избежать опасных последствий жары и правильно оказать первую помощь, «Одесская жизнь» поговорила с врачом общей практики — семейной медицины Екатериной Орищенко, которая ежедневно работает с пациентами и объяснила, на какие симптомы следует обратить внимание в первую очередь.

Тепловой и солнечный удар: чем они отличаются и что опаснее

Лето, море и отдых ассоциируются с приятными эмоциями, однако высокая температура воздуха может представлять серьезную опасность для здоровья. Перегрев организма способен случиться не только под палящим солнцем, но и в душном транспорте, плохо проветриваемом помещении или даже в автомобиле. Как избежать опасных последствий жары и что делать, если человеку стало плохо, рассказала врач общей практики — семейной медицины Екатерина Орищенко.

Досье «Одесской жизни»

Екатерина Дмитриевна Орищенко окончила Одесский национальный медицинский университет по специальности «Общая практика — семейная медицина».

Сегодня она работает в одном из консультативно-диагностических центров Пересыпского района Одессы, оказывает полный спектр услуг семейного врача, а также после прохождения специальной подготовки предоставляет пациентам первичную психологическую помощь.

Екатерина Орищенко

— Екатерина, многие считают, что тепловой и солнечный удар — это одно и то же. Так ли это?

— Нет, между ними есть принципиальная разница. Тепловой удар возникает из-за общего перегрева организма. Получить его можно даже без солнца — например, в душном помещении, плохо проветриваемом транспорте или закрытом автомобиле. Солнечный удар — это разновидность теплового удара, при которой перегревается прежде всего голова из-за длительного воздействия прямых солнечных лучей.

— Какой из них опаснее?

— Оба состояния могут привести к тяжелым последствиям. Помимо самого перегрева, они нередко провоцируют ожоги кожи, ухудшение течения сердечно-сосудистых заболеваний и значительное повышение температуры тела. При этом важно помнить: обычные жаропонижающие препараты в такой ситуации не помогают, потому что причина высокой температуры — не инфекция, а нарушение терморегуляции организма.

Как защититься от жары: рекомендации семейного врача

— Летом далеко не у всех есть возможность пережидать жару дома. Что можно сделать, чтобы снизить риск перегрева?

— В первую очередь осторожность нужна людям из группы риска. Это маленькие дети, пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями и люди с избыточной массой тела. Но соблюдать меры профилактики желательно каждому.

Основные рекомендации достаточно просты:

по возможности находиться в тени, особенно с 11:00 до 16:00;

пить достаточное количество обычной негазированной воды;

избегать интенсивных физических нагрузок в жару;

носить свободную светлую одежду из натуральных тканей;

обязательно использовать головной убор;

пользоваться солнцезащитными средствами и очками с качественной защитой;

отказаться от загара во время сильной жары;

если вы планируете купаться в море, не заходите в холодную воду резко — организму нужно время, чтобы адаптироваться к перепаду температур;

людям с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, следует всегда иметь при себе необходимые лекарства;

по возможности спать в прохладном помещении — перегрев может возникнуть даже ночью;

не садиться сразу в раскаленный автомобиль, а сначала хорошо его проветрить и охладить;

никогда не оставлять в закрытой машине детей и домашних животных даже на несколько минут;

ограничить употребление алкоголя, кофеина, жирной и жареной пищи;

чаще проветривать помещения, пользоваться кондиционером или вентилятором;

при первых признаках перегрева сразу обратиться за помощью или вызвать скорую помощь.

Какие симптомы нельзя игнорировать

— Как понять, что речь идет именно о тепловом или солнечном ударе, а не о другом заболевании?

— Тепловой и солнечный удар могут протекать по-разному — от легкой до тяжелой формы. Но есть симптомы, при которых нельзя терять время. Они могут свидетельствовать о серьезном нарушении работы организма и без своевременной медицинской помощи привести к инсульту, инфаркту, коме и даже стать причиной смерти.

Особое внимание следует обратить на такие признаки:

резкое повышение температуры тела до 39 °C и выше;

судороги;

потеря сознания или его спутанность;

учащенное дыхание;

нарушение координации движений;

прекращение потоотделения при высокой температуре тела;

сильная слабость, тошнота;

интенсивная головная боль или ухудшение зрения.

При появлении одного или нескольких таких симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе

— Что делать, если человеку стало плохо на пляже, на улице или в общественном транспорте?

— В первую очередь нужно вызвать скорую помощь. Даже если кажется, что состояние не слишком тяжелое, только медики смогут оценить степень перегрева и исключить другие опасные заболевания.

До приезда врачей необходимо как можно быстрее начать охлаждать пострадавшего. Если есть возможность — перенести его в прохладное помещение или хотя бы в тень. Если такой возможности нет, можно накрыть человека прохладным влажным полотенцем.

Следует расстегнуть или снять тесную одежду, приложить холодный компресс ко лбу или затылку. Если человек находится в сознании, дать ему небольшими глотками прохладную воду. При потере сознания можно использовать нашатырный спирт.

Если отсутствует дыхание или сердцебиение, необходимо немедленно приступить к сердечно-легочной реанимации, не дожидаясь приезда скорой помощи.

Фото Центра общественного здоровья

— Нужно ли сразу давать человеку какие-либо лекарства?

— Нет. Главная задача в первые минуты — максимально быстро снизить температуру тела. Именно охлаждение является самой эффективной первой помощью при тепловом и солнечном ударе. Самостоятельно давать жаропонижающие препараты или другие лекарства не следует.

— Требуется ли восстановление после такого состояния?

— Если перегрев спровоцировал обострение хронических заболеваний — например, повысилось артериальное давление, появились проблемы с сердцем, почками или зрением, — необходимо обязательно выполнять рекомендации лечащего врача. После перенесенного теплового удара важно некоторое время избегать пребывания на жаре, соблюдать питьевой режим и внимательно следить за своим самочувствием.

Лето должно приносить удовольствие и укреплять здоровье, а не становиться причиной серьезных проблем. Поэтому лучшая защита — это профилактика и внимательное отношение к своему организму.

Что делать, если тепловой удар получил ребенок

— Эти рекомендации подходят только взрослым или детям тоже?

— Они актуальны для всех, однако детям требуется еще больше внимания. У малышей система терморегуляции еще полностью не сформирована, поэтому перегреваются они значительно быстрее взрослых.

Именно поэтому пребывание ребенка под прямыми солнечными лучами должно быть минимальным. Не стоит в первый же день отдыха проводить на пляже несколько часов подряд или стремиться сразу получить загар.

Еще одна распространенная ошибка — слишком долгое купание. Вода отражает солнечные лучи, поэтому ребенок продолжает получать значительную дозу ультрафиолета даже во время плавания.

Родителям важно постоянно следить, чтобы дети регулярно пили воду. Если ребенок внезапно становится вялым, капризным, отказывается от еды или питья, жалуется на головную боль либо выглядит необычно сонным, это может быть первым признаком перегрева. В такой ситуации необходимо немедленно увести его в прохладное место и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Даже если симптомы кажутся незначительными, лучше перестраховаться. При тепловом или солнечном ударе своевременно оказанная помощь позволяет избежать тяжелых осложнений и значительно ускоряет восстановление.

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