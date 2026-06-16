Ключевые моменты:

16 июня сильных магнитных бурь не прогнозируется.

Максимальная геомагнитная активность ожидается утром, но останется ниже уровня магнитной бури.

Метеозависимые люди могут ощущать легкий дискомфорт из-за колебаний магнитного поля.

По предварительным данным, во вторник индекс геомагнитной активности Kp будет находиться преимущественно в пределах 2-4 баллов. Наиболее активным периодом может стать утро, когда показатель кратковременно приблизится к отметке 3,7 балла. Однако это все еще ниже порога магнитной бури, который начинается с уровня Kp 5.

После полудня магнитосфера начнет постепенно стабилизироваться, а к вечеру ожидается спокойный геомагнитный фон без существенных возмущений.

Следует учитывать, что прогнозы космической погоды могут корректироваться в зависимости от солнечной активности. Накануне специалисты также сообщали о вероятности прихода к Земле слабого выброса солнечной плазмы, однако существенного ухудшения геомагнитной обстановки пока не ожидается.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце и потоками заряженных частиц, достигающих нашей планеты. Для оценки силы геомагнитных возмущений используется Kp-индекс по шкале от 0 до 9. Значения до 4 баллов считаются слабыми или умеренными, а магнитная буря начинается с уровня Kp 5.

Как защититься от влияния магнитных бурь

Во время повышенной геомагнитной активности врачи рекомендуют:

соблюдать режим сна;

избегать переутомления;

пить достаточное количество воды;

чаще бывать на свежем воздухе.

Метеозависимым людям, а также тем, кто имеет хронические сердечно-сосудистые заболевания, стоит внимательнее следить за самочувствием и придерживаться назначенного лечения.

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