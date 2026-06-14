Ключевые моменты:

Психологическую помощь могут бесплатно получить все граждане Украины старше 18 лет

Для обращения не требуется направление от семейного врача

Услуги предоставляются в рамках Программы медицинских гарантий НСЗУ

В Одессе работают как минимум два центра ментального здоровья — при областной клинической больнице и городской больнице №10

Система поддержки психического здоровья в Украине продолжает расширяться в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья и Программы медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины.

Одесса стала одним из регионов, где на базе медицинских учреждений созданы специализированные центры ментального здоровья для ветеранов, военнослужащих и гражданского населения. Журналистка «Одесской жизни» Светлана Комиссаренко поговорила о психологической помощи с руководителем одесского центра «Возвращение» Никитой Архиповым. За последние шесть месяцев в учреждение, которое он возглавляет, обратились почти две тысячи человек, что свидетельствует о стабильно высоком спросе на психологическую поддержку среди жителей региона.

По полочкам: как получить помощь

Кто может обратиться?

Любой гражданин Украины старше 18 лет. Помощь доступна как жителям Одессы, так и жителям области.

Как попасть на прием?

Без направления: вам не нужно обращаться к семейному врачу. Вы можете записаться в центр самостоятельно.

вам не нужно обращаться к семейному врачу. Вы можете записаться в центр самостоятельно. Бесплатно: услуги предоставляются в рамках Программы медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Какую помощь оказывают специалисты?

Центры работают с привлечением различных специалистов: психологов, психотерапевтов и психиатров.

Индивидуальные консультации.

Групповые занятия.

Сеансы творческой терапии (арт-терапии) для снятия эмоционального напряжения.

Почему важно пройти лечение до конца?

Специалисты подчеркивают: психологические проблемы не исчезают после одной беседы. Для устойчивого результата важно придерживаться плана посещений и не прекращать терапию сразу после того, как вы почувствовали облегчение. Если остановиться слишком рано, симптомы могут вернуться.

Куда обращаться: контакты центров

Центр «Возвращение» (на базе Одесской областной клинической больницы)

Адрес: ул. Академика Заболотного, 26 (главный корпус, 8-й этаж).

ул. Академика Заболотного, 26 (главный корпус, 8-й этаж). Телефон центра: 093-744-48-47.

093-744-48-47. Колл-центр больницы: 080-050-01-01, (048) 753-28-01.

Центр на базе городской клинической больницы №10

Услуги: бесплатная помощь по Программе медицинских гарантий.

бесплатная помощь по Программе медицинских гарантий. Телефон для записи: 095-695-34-68.

Что стоит знать

По состоянию на июнь 2026 года спрос на такие услуги значительно превышает количество доступных мест. Руководитель центра «Возвращение» Никита Архипов отмечает, что за последние полгода к ним обратились почти 2 тысячи человек. Главная проблема для жителей отдаленных районов области — сложность поездки в областной центр. Поэтому развитие сети подобных кабинетов в громадах является критически важной задачей на будущее.