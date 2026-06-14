Ключевые моменты:
- Психологическую помощь могут бесплатно получить все граждане Украины старше 18 лет
- Для обращения не требуется направление от семейного врача
- Услуги предоставляются в рамках Программы медицинских гарантий НСЗУ
- В Одессе работают как минимум два центра ментального здоровья — при областной клинической больнице и городской больнице №10
Система поддержки психического здоровья в Украине продолжает расширяться в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья и Программы медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины.
Одесса стала одним из регионов, где на базе медицинских учреждений созданы специализированные центры ментального здоровья для ветеранов, военнослужащих и гражданского населения. Журналистка «Одесской жизни» Светлана Комиссаренко поговорила о психологической помощи с руководителем одесского центра «Возвращение» Никитой Архиповым. За последние шесть месяцев в учреждение, которое он возглавляет, обратились почти две тысячи человек, что свидетельствует о стабильно высоком спросе на психологическую поддержку среди жителей региона.
По полочкам: как получить помощь
Кто может обратиться?
Любой гражданин Украины старше 18 лет. Помощь доступна как жителям Одессы, так и жителям области.
Как попасть на прием?
- Без направления: вам не нужно обращаться к семейному врачу. Вы можете записаться в центр самостоятельно.
- Бесплатно: услуги предоставляются в рамках Программы медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).
Какую помощь оказывают специалисты?
Центры работают с привлечением различных специалистов: психологов, психотерапевтов и психиатров.
- Индивидуальные консультации.
- Групповые занятия.
- Сеансы творческой терапии (арт-терапии) для снятия эмоционального напряжения.
Почему важно пройти лечение до конца?
Специалисты подчеркивают: психологические проблемы не исчезают после одной беседы. Для устойчивого результата важно придерживаться плана посещений и не прекращать терапию сразу после того, как вы почувствовали облегчение. Если остановиться слишком рано, симптомы могут вернуться.
Куда обращаться: контакты центров
Центр «Возвращение» (на базе Одесской областной клинической больницы)
- Адрес: ул. Академика Заболотного, 26 (главный корпус, 8-й этаж).
- Телефон центра: 093-744-48-47.
- Колл-центр больницы: 080-050-01-01, (048) 753-28-01.
Центр на базе городской клинической больницы №10
- Услуги: бесплатная помощь по Программе медицинских гарантий.
- Телефон для записи: 095-695-34-68.
Что стоит знать
По состоянию на июнь 2026 года спрос на такие услуги значительно превышает количество доступных мест. Руководитель центра «Возвращение» Никита Архипов отмечает, что за последние полгода к ним обратились почти 2 тысячи человек. Главная проблема для жителей отдаленных районов области — сложность поездки в областной центр. Поэтому развитие сети подобных кабинетов в громадах является критически важной задачей на будущее.