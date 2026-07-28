Ключевые моменты:

28 июля сильная магнитная буря не ожидается.

Геомагнитный фон будет преимущественно спокойным, возможны небольшие возмущения.

Метеочувствительным людям советуют соблюдать режим сна и избегать перегрузок.

Прогноз магнитных бурь на 28 июля

По последним данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), во вторник, 28 июля 2026 года, существенных геомагнитных возмущений не прогнозируется.

Ожидается спокойная или слегка нестабильная магнитосфера. Индекс геомагнитной активности Kp может подниматься до 3-4 баллов, что считается уровнем небольших возмущений, но не магнитной бурей. Порог начала магнитных бурь соответствует значению Kp 5.

При таком уровне большинство людей не почувствуют изменений. Однако у некоторых метеочувствительных людей возможны жалобы на усталость, сонливость, снижение концентрации внимания или ухудшение общего самочувствия.

Специалисты отмечают, что прогнозы космической погоды могут корректироваться, поскольку ситуация зависит от активности Солнца и скорости распространения солнечного ветра.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури – это временные возмущения магнитного поля Земли, которые возникают после выбросов солнечного вещества и потоков заряженных частиц, достигающих нашей планеты.

Во время сильной геомагнитной активности могут возникать изменения в работе спутниковых систем, радиосвязи и навигации. Некоторые люди также отмечают ухудшение самочувствия.

Как защититься от влияния магнитных бурь

Хотя прямое влияние магнитных бурь на здоровье человека изучается, многие люди в такие периоды стараются снизить нагрузку на организм.

Чтобы легче перенести возможные изменения геомагнитного фона, рекомендуют:

соблюдать режим сна и отдыха;

пить достаточно воды;

больше гулять на свежем воздухе;

избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок;

следить за самочувствием и не игнорировать тревожные симптомы.

При резком ухудшении состояния не стоит связывать его только с магнитными бурями – причиной могут быть и другие факторы, поэтому при необходимости лучше обратиться к врачу.

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