Ключевые моменты:
- С 27 июля изменится время отправления пригородного поезда Одесса – Подольск.
- 27–28 июля из-за ремонта железнодорожного пути изменят маршруты поездов №6272 и №6275.
- В августе в отдельные даты отменят рейсы между Помошной и Долинской.
- Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальное расписание.
Как изменится движение пригородных поездов в Одесской области
С 27 июля пригородный поезд №6254 Одесса-Главная – Подольск будет отправляться раньше. Отправление с начальной станции запланировано на 10:46 вместо 10:54.
В связи с ремонтными работами на железнодорожном пути 27 и 28 июля изменятся маршруты двух пригородных поездов:
- №6272 Подольск – Голта будет курсировать вместо маршрута Подольск – Помошная;
- №6275 Голта – Подольск будет выполнять рейсы вместо маршрута Помошная – Подольск.
Кроме того, в августе в отдельные даты будет временно приостановлено движение пригородных поездов:
- 1, 2, 9, 10, 17, 18, 25 и 26 августа не будет курсировать поезд №6042/6041 Помошная – Долинская;
- 2, 3, 10, 11, 18, 19, 26 и 27 августа будут отменены рейсы №6041/6042 Долинская – Помошная.
Напомним, Одесса вновь стала одним из главных туристических центров страны. Спрос на железнодорожные билеты в город настолько высок, что на каждое свободное место претендуют примерно пять пассажиров.