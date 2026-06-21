Ключевые моменты:

Сегодня, 21 июня 2026, существенных магнитных бурь не ожидается.

Существенного влияния на технику и самочувствие не прогнозируется.

Возможное влияние на самочувствие метеозависимых людей минимальное.

Сильных всплесков солнечной активности не ожидается

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, 21 июня, геомагнитная обстановка останется спокойной. В течение суток индекс активности Kp будет оставаться на низком уровне – около 1-2, что соответствует спокойной магнитосфере Земли и отсутствию магнитных бурь.

Это означает, что резких всплесков солнечной активности, которые могли бы повлиять на работу техники или самочувствие метеозависимых людей, не прогнозируется. В целом день ожидается стабильным с точки зрения космической погоды.

Что такое магнитные бури и как от них защититься

Магнитные бури – это временные возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за активности Солнца, в частности выбросов заряженных частиц. Когда такие потоки достигают Земли, они могут вызывать колебания геомагнитного поля.

Для большинства людей слабые или умеренные бури проходят незаметно, однако метеозависимые могут ощущать ухудшение самочувствия – например, усталость или головные боли.

Чтобы снизить возможное влияние магнитных бурь, специалисты обычно рекомендуют:

соблюдать режим сна и отдыха;

избегать сильных физических и эмоциональных перегрузок;

пить достаточно воды и не злоупотреблять кофеином.

В случае спокойной геомагнитной обстановки, как прогнозируется на 21 июня, специальных мер обычно не требуется.

Также напомним, что в Одессе начали рассматривать заявки на «єВідновлення» для домов-памятников.