Ключевые моменты:
- Сегодня, 21 июня 2026, существенных магнитных бурь не ожидается.
- Существенного влияния на технику и самочувствие не прогнозируется.
- Возможное влияние на самочувствие метеозависимых людей минимальное.
Сильных всплесков солнечной активности не ожидается
По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, 21 июня, геомагнитная обстановка останется спокойной. В течение суток индекс активности Kp будет оставаться на низком уровне – около 1-2, что соответствует спокойной магнитосфере Земли и отсутствию магнитных бурь.
Это означает, что резких всплесков солнечной активности, которые могли бы повлиять на работу техники или самочувствие метеозависимых людей, не прогнозируется. В целом день ожидается стабильным с точки зрения космической погоды.
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Что такое магнитные бури и как от них защититься
Магнитные бури – это временные возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за активности Солнца, в частности выбросов заряженных частиц. Когда такие потоки достигают Земли, они могут вызывать колебания геомагнитного поля.
Для большинства людей слабые или умеренные бури проходят незаметно, однако метеозависимые могут ощущать ухудшение самочувствия – например, усталость или головные боли.
Чтобы снизить возможное влияние магнитных бурь, специалисты обычно рекомендуют:
- соблюдать режим сна и отдыха;
- избегать сильных физических и эмоциональных перегрузок;
- пить достаточно воды и не злоупотреблять кофеином.
В случае спокойной геомагнитной обстановки, как прогнозируется на 21 июня, специальных мер обычно не требуется.
Также напомним, что в Одессе начали рассматривать заявки на «єВідновлення» для домов-памятников.