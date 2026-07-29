Ключевые моменты:
- К-индекс ожидается на уровне 2–3 баллов (зеленый уровень), с кратковременными повышениями до 4 баллов (желтый уровень).
- Вероятность сильной бури: Низкая.
- Большинство людей не ощутят негативных последствий, однако метеозависимые могут испытывать легкое недомогание.
Прогноз геомагнитной обстановки на 29 июля
По данным международных Центров прогнозирования космической погоды (NOAA и Met Office), 29 июля планета будет находиться в зоне умеренного воздействия солнечного ветра.
Предварительные долгосрочные графики указывали на риски усиления геомагнитного фона в конце июля, однако обновленные суточные данные показывают, что напряженность магнитного поля останется в пределах нормы или перейдет в слабовозмущенное состояние.
Небольшое повышение индекса геомагнитной активности (до 4 баллов) возможно ближе к вечеру.
Такое состояние не считается полноценной магнитной бурей и не несет угрозы для работы связи, навигации или энергосистем.
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Рекомендации для метеочувствительных людей
Даже при незначительных колебаниях магнитного поля метеозависимые люди, пожилые и люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями могут ощущать головную боль, колебания артериального давления или повышенную утомляемость.
Чтобы сохранить хорошее самочувствие:
- Соблюдайте питьевой режим и избегайте обезвоживания.
- Ограничьте употребление крепкого кофе, алкоголя и жирной пищи.
- Проводите больше времени на свежем воздухе и избегайте душных помещений.
- По возможности снизьте уровень физических и эмоциональных нагрузок.
- Держите под рукой необходимые лекарства, если страдаете от перепадов давления.
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