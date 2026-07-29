Ключевые моменты:

К-индекс ожидается на уровне 2–3 баллов (зеленый уровень), с кратковременными повышениями до 4 баллов (желтый уровень).

Вероятность сильной бури: Низкая.

Большинство людей не ощутят негативных последствий, однако метеозависимые могут испытывать легкое недомогание.

Прогноз геомагнитной обстановки на 29 июля

По данным международных Центров прогнозирования космической погоды (NOAA и Met Office), 29 июля планета будет находиться в зоне умеренного воздействия солнечного ветра.

Предварительные долгосрочные графики указывали на риски усиления геомагнитного фона в конце июля, однако обновленные суточные данные показывают, что напряженность магнитного поля останется в пределах нормы или перейдет в слабовозмущенное состояние.

Небольшое повышение индекса геомагнитной активности (до 4 баллов) возможно ближе к вечеру.

Такое состояние не считается полноценной магнитной бурей и не несет угрозы для работы связи, навигации или энергосистем.

Рекомендации для метеочувствительных людей

Даже при незначительных колебаниях магнитного поля метеозависимые люди, пожилые и люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями могут ощущать головную боль, колебания артериального давления или повышенную утомляемость.

Чтобы сохранить хорошее самочувствие:

Соблюдайте питьевой режим и избегайте обезвоживания.

Ограничьте употребление крепкого кофе, алкоголя и жирной пищи.

Проводите больше времени на свежем воздухе и избегайте душных помещений.

По возможности снизьте уровень физических и эмоциональных нагрузок.

Держите под рукой необходимые лекарства, если страдаете от перепадов давления.

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