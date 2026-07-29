Ключевые моменты:
- Облачно с прояснениями, без осадков. Днем от +26°С до +28°С.
- В области днем столбики термометров поднимутся до +31°С.
- Морская вода у побережья Одессы прогреется до 18–19°С.
- Украину снова накроет жара до +35° в начале августа.
Прогноз погоды в Одессе на 30 июля
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в четверг в областном центре в течение всего дня сохранится облачная погода с прояснениями. Дождей и сильных порывов ветра не ожидается.
Ночью: +16… +18°С;
Днем: +26… +28°С;
Ветер: северо-западный, 5–10 м/с.
Температура морской воды у одесского побережья составит 18–19°С.
Прогноз по Одесской области
На территории региона также установится сухая и теплая погода.
Ночью: +13… +18°С;
Днем: +26… +31°С;
Ветер: северо-западный, 5–10 м/с.
Для водителей условия остаются благоприятными: видимость на автодорогах Одесской области отличная.
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В начале августа вернется аномальная жара
Нынешнее относительное снижение температуры — лишь временная пауза. По данным Укргидрометцентра и прогнозам метеорологов, первая декада августа может стать самым жарким периодом этого лета. Уже с 1-2 августа в Украину зайдут новые знойные воздушные массы.
В большинстве областей столбики термометров поднимутся до +30…+34°С, а в южных регионах, включая Одесскую область, аномальный зной может достигать +35…+36°С.
По предварительным расчетам синоптиков, первая волна сильной авгстовской жары продержится минимум до 8–10 августа.
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