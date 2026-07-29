Ключевые моменты:

Облачно с прояснениями, без осадков. Днем от +26°С до +28°С.

В области днем столбики термометров поднимутся до +31°С.

Морская вода у побережья Одессы прогреется до 18–19°С.

Украину снова накроет жара до +35° в начале августа.

Прогноз погоды в Одессе на 30 июля

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в четверг в областном центре в течение всего дня сохранится облачная погода с прояснениями. Дождей и сильных порывов ветра не ожидается.

Ночью: +16… +18°С;

Днем: +26… +28°С;

Ветер: северо-западный, 5–10 м/с.

Температура морской воды у одесского побережья составит 18–19°С.

Прогноз по Одесской области

На территории региона также установится сухая и теплая погода.

Ночью: +13… +18°С;

Днем: +26… +31°С;

Ветер: северо-западный, 5–10 м/с.

Для водителей условия остаются благоприятными: видимость на автодорогах Одесской области отличная.

В начале августа вернется аномальная жара

Нынешнее относительное снижение температуры — лишь временная пауза. По данным Укргидрометцентра и прогнозам метеорологов, первая декада августа может стать самым жарким периодом этого лета. Уже с 1-2 августа в Украину зайдут новые знойные воздушные массы.

В большинстве областей столбики термометров поднимутся до +30…+34°С, а в южных регионах, включая Одесскую область, аномальный зной может достигать +35…+36°С.

По предварительным расчетам синоптиков, первая волна сильной авгстовской жары продержится минимум до 8–10 августа.

Читайте также: Курорт «Куяльник» может получить второй шанс: государство ищет инвесторов для его возрождения