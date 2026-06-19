Ключевые моменты:

Сильных магнитных бурь 19 июня не прогнозируется.

Геомагнитная обстановка ожидается преимущественно спокойной.

Даже при слабых колебаниях метеозависимым людям рекомендуют следить за самочувствием.

По данным мониторинга космической погоды, в пятницу, 19 июня 2026 года, магнитосфера Земли останется в относительно спокойном состоянии. Ожидаемый уровень геомагнитной активности будет находиться в пределах «зеленой» зоны и не достигнет показателей, характерных для магнитной бури.

Специалисты отмечают, что в течение суток возможны незначительные колебания магнитного поля Земли, однако они не должны оказать существенного влияния на работу техники или самочувствие большинства людей.

Что такое магнитные бури

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, которое возникает из-за вспышек на Солнце и потоков заряженных частиц, достигающих нашей планеты. Уровень геомагнитной активности измеряют по шкале Kp от 0 до 9. Показатели от 5 и выше считаются магнитной бурей.

Во время сильных геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать головную боль, повышенную утомляемость, сонливость, раздражительность или проблемы со сном. Однако ученые продолжают изучать степень влияния магнитных бурь на организм человека.

Как защититься от влияния магнитных бурь

В периоды повышенной солнечной активности специалисты советуют соблюдать режим сна, избегать переутомления, пить достаточное количество воды и проводить больше времени на свежем воздухе. Также рекомендуется сократить уровень стресса, отказаться от чрезмерных физических нагрузок и ограничить употребление алкоголя и напитков с высоким содержанием кофеина.

Следует учитывать, что прогнозы космической погоды могут меняться по мере поступления новых данных о солнечной активности.

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