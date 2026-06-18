Ключевые моменты:

Света не будет с 08:00 до 18:00 в Пересыпском районе Одессы и в некоторых населенных пунктах Одесского района.

Энергетики предупреждают о возможных кратковременных перерывах в электроснабжении в Киевском районе города.

Где отключат свет в Одессе 19 июня

Ограничения электроснабжения связаны с проведением неотложных ремонтных и профилактических работ по повышению надежности оборудования, сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Основной удар плановых отключений в этот раз придется на Пересыпский район Одессы, а также на близлежащие громады Одесского района.

Возможны также кратковременные перерывы в электроснабжении Киевского района города.

Энергетики просят с пониманием отнестись к ситуации и выключить энергоемкие приборы из розеток перед возвращением света во избежание аварий на сети.

Чтобы узнать, попадает ли ваш дом под плановое отключение 19 июня, не нужно звонить на горячую линию. Узнать точную информацию по собственному адресу можно с помощью онлайн-сервисов, работающих в режиме 24/7:

Официальный сайт энергокомпании;

Чат-бот в Viber;

Чат-бот в Telegram.

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