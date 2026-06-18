Ключевые моменты:

Пятница, 19 июня, пройдет без штормовых предупреждений или сильных ливней.

В Одессе днем воздух прогреется до комфортных +24…26°С.

В Одесской области местами будет теплее — до +29°С.

Прогноз погоды в Одессе на 19 июня

В пятницу в Одессе погода будет переменчивой, но исключительно в хорошем смысле: небо будет периодически затягивать облаками, но солнце будет оперативно брать свое. Никаких осадков в городе не ожидается.

Ветер сначала будет дуть с северо-запада, а после обеда развернется на юго-западный с умеренной скоростью 7–12 м/с — как раз для того, чтобы создавать приятный освежающий бриз.

Ночью столбики термометров опустятся до вполне свежих +15…17°С, так что для поздних прогулок может понадобиться легкая кофта.

Днем ожидаются максимально комфортные +24…26°С. Если вы планировали открыть пляжный сезон или просто посидеть у прибоя, учитывайте, что температура морской воды сейчас составляет +18…19°С — купаться станет не каждый, но для ног в самый раз.

Какой будет погода в Одесской области

В Одесской области общая синоптическая картина похожая — облачно с прояснениями и отсутствие существенных дождей.

Правда, ночь в некоторых районах области окажется прохладнее, чем в областном центре — температура может упасть до +12°С (максимум до +17°С). Однако днем солнце прогреет воздух сильнее: термометры в регионе покажут от +24°С до +29°С.

Для водителей пятница будет максимально спокойной. На всех автодорогах Одесской области прогнозируют хорошую видимость, так что поездкам ничто не помешает.

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