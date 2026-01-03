Магнитная буря, головная боль

Ключевые моменты:

  • Умеренная буря уровня G2, геомагнитное поле от нестабильного до сильного шторма.
  • Солнечная активность: умеренная, низкая вероятность вспышек X-класса.
  • Возможно ухудшение самочувствия, риски инфарктов/инсультов.

Прогнозируется умеренная магнитная буря уровня G2

В субботу геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного до сильного штормового уровня. Солнечная активность ожидается умеренной с низкой вероятностью вспышек класса X.

Солнечная активность на 3 января:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма – 30%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма – 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце класса M – 55%
  • Вероятность вспышки на Солнце класса X – 20%
  • Количество солнечных пятен – 56

Магнитные бури способны усугублять самочувствие. Предупреждение о них помогает снизить риски инфарктов и инсультов в периоды перед такими солнечными событиями.

