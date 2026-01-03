Ключевые моменты:
- Умеренная буря уровня G2, геомагнитное поле от нестабильного до сильного шторма.
- Солнечная активность: умеренная, низкая вероятность вспышек X-класса.
- Возможно ухудшение самочувствия, риски инфарктов/инсультов.
Прогнозируется умеренная магнитная буря уровня G2
В субботу геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного до сильного штормового уровня. Солнечная активность ожидается умеренной с низкой вероятностью вспышек класса X.
Солнечная активность на 3 января:
- Вероятность малого геомагнитного шторма – 30%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 40%
- Вероятность вспышки на Солнце класса M – 55%
- Вероятность вспышки на Солнце класса X – 20%
- Количество солнечных пятен – 56
Магнитные бури способны усугублять самочувствие. Предупреждение о них помогает снизить риски инфарктов и инсультов в периоды перед такими солнечными событиями.
