Ключевые моменты:

В понедельник, 8 июня, ожидается умеренная магнитная буря силой в 4 балла.

Пик геомагнитной активности придется на первую половину дня.

Метеозависимым людям, а также людям с хроническими болезнями стоит заранее позаботиться о своем здоровье.

По прогнозам астрофизиков, в понедельник, 8 июня 2026 года, уровень геомагнитной активности будет колебаться в пределах 4 баллов (K-index 4). Это считается умеренной магнитной бурей.

Основные возмущения магнитосферы развернутся в первой половине дня, ближе к вечеру ситуация стабилизируется. Тем не менее, даже такого уровня шторма достаточно, чтобы чувствительные к погоде люди ощутили слабость, сонливость или беспричинную тревогу.

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Что такое магнитные бури и почему от них плохо

Магнитная буря – это сильное возмущение магнитного поля Земли, которое происходит из-за мощных вспышек на Солнце. В этот момент в космос выбрасываются огромные потоки заряженных частиц. Когда они достигают нашей планеты, то начинают взаимодействовать с ее защитной оболочкой.

Организм человека реагирует на эти колебания на глубинном физиологическом уровне. В дни бурь кровь становится более густой, замедляется капиллярный кровоток, а клетки начинают хуже снабжаться кислородом. Именно поэтому первыми под удар попадают сосуды и нервная система.

Как защитить себя: простые правила

Чтобы пережить этот понедельник без таблеток и сильной головной боли, врачи советуют соблюдать несколько простых правил:

снизьте нагрузку: перенесите тяжелые тренировки и важные изнурительные дела на другой день;

пересмотрите меню: откажитесь от кофе, крепкого чая, алкоголя и слишком соленой пищи. Все это задерживает воду в организме и сказывается на давлении. Пить лучше чистую воду или травяные чаи;

больше воздуха: обязательно проветривайте рабочее место и постарайтесь вечером выбраться на прогулку;

контролируйте давление: если вы страдаете гипертонией или имеете проблемы с сердцем, держите необходимые лекарства под рукой.

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