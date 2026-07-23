Ключевые моменты:

23 июля ожидаются слабые геомагнитные возмущения класса G1 (магнитная буря пойдет на спад во второй половине дня).

Земля продолжает ощущать последствия высокоскоростного потока солнечного ветра, дошедшего из корональной дыры.

В такие дни метеочувствительные люди могут чувствовать легкую усталость, головную боль или перепады давления.

Прогноз магнитных бурь на 23 июля: чего ожидать от космической погоды

В четверг, 23 июля 2026 года, геомагнитное поле Земли продолжит находиться в возбужденном состоянии. Начавшийся накануне двухдневный геошторм постепенно идет на спад, однако остаточные колебания еще будут ощущаться в течение суток.

По данным лабораторий космической погоды, активность удержится на отметке уровня G1 (слабая буря). Специалисты отмечают, что серьезных угроз для глобальной инфраструктуры или техники этот показатель не несет, однако метеозависимым людям стоит обратить внимание на свое самочувствие. Полная стабилизация магнитосферы ожидается ближе к вечеру четверга.

Чтобы защитить себя во время магнитных бурь: