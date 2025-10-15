Ключевые моменты:

15 октября — умеренное геомагнитное спокойствие. К-индекс будет на уровне 2–3, что означает слабую солнечную активность. Метеочувствительные могут почувствовать легкий дискомфорт.

Серьезная буря — 16 октября. Ученые прогнозируют бурю уровня G1 (К-индекс 5) на следующий день — возможны незначительные сбои связи и влияние на здоровье.

Следите за самочувствием. Даже слабые бури могут повлиять на работу сердца, сосудов и нервной системы. Важно быть внимательным к своему состоянию.

Прогноз магнитной активности на 15-16 октября

В среду ожидается солнечная активность с К-индексом около 2-3 — это «зеленый» уровень, означающий спокойное геомагнитное состояние. В целом, 15 октября пройдет без сильных возмущений, но метеозависимые люди могут ощутить слабость, раздражительность или легкое головокружение.

Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды, геомагнитная буря уровня G1 (К-индекс 5) ожидается в четверг, 16 октября. Это слабая буря, но она может вызывать небольшие сбои в радиосвязи и навигационных системах, а также усилить недомогание у чувствительных людей.

Интенсивность геомагнитных возмущений оценивается по шкале K-индекса от 0 до 9. Чем выше индекс, тем сильнее буря. Также используется шкала от G1 до G5:

G1 (К-5) — слабая буря,

G2 (К-6) — умеренная,

G3 и выше — уже опасные уровни, способные повлиять на технику и здоровье.

Магнитные бури: влияние на здоровье и как защититься

Во время бурь у людей с метеозависимостью могут проявляться:

раздражительность и бессонница,

головные боли и скачки давления,

обострение хронических болезней.

Это связано с тем, что геомагнитные колебания воздействуют на нервную и сердечно-сосудистую системы.

Чтобы минимизировать дискомфорт: