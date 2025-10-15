Ключевые моменты:
- 15 октября — умеренное геомагнитное спокойствие. К-индекс будет на уровне 2–3, что означает слабую солнечную активность. Метеочувствительные могут почувствовать легкий дискомфорт.
- Серьезная буря — 16 октября. Ученые прогнозируют бурю уровня G1 (К-индекс 5) на следующий день — возможны незначительные сбои связи и влияние на здоровье.
- Следите за самочувствием. Даже слабые бури могут повлиять на работу сердца, сосудов и нервной системы. Важно быть внимательным к своему состоянию.
Прогноз магнитной активности на 15-16 октября
В среду ожидается солнечная активность с К-индексом около 2-3 — это «зеленый» уровень, означающий спокойное геомагнитное состояние. В целом, 15 октября пройдет без сильных возмущений, но метеозависимые люди могут ощутить слабость, раздражительность или легкое головокружение.
Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды, геомагнитная буря уровня G1 (К-индекс 5) ожидается в четверг, 16 октября. Это слабая буря, но она может вызывать небольшие сбои в радиосвязи и навигационных системах, а также усилить недомогание у чувствительных людей.
Интенсивность геомагнитных возмущений оценивается по шкале K-индекса от 0 до 9. Чем выше индекс, тем сильнее буря. Также используется шкала от G1 до G5:
- G1 (К-5) — слабая буря,
- G2 (К-6) — умеренная,
- G3 и выше — уже опасные уровни, способные повлиять на технику и здоровье.
Магнитные бури: влияние на здоровье и как защититься
Во время бурь у людей с метеозависимостью могут проявляться:
- раздражительность и бессонница,
- головные боли и скачки давления,
- обострение хронических болезней.
Это связано с тем, что геомагнитные колебания воздействуют на нервную и сердечно-сосудистую системы.
Чтобы минимизировать дискомфорт:
- больше отдыхайте, избегайте стрессов;
- откажитесь от кофе и алкоголя, пейте больше воды;
- выходите на прогулки, занимайтесь легкой физической активностью;
- при плохом самочувствии — ограничьте нагрузки и обратитесь к врачу.