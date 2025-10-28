Ключевые моменты:
- Во второй половине дня 28 октября ожидается усиление геомагнитной активности до уровня слабого шторма.
- Метеозависимым людям советуют быть внимательнее к самочувствию, контролировать давление и избегать стрессов, а технике — готовиться к возможным сбоям.
Магнитная буря 28 октября: чего ожидать и как себя защитить
Во вторник, 28 октября, Землю накроет магнитная буря с К-индексом 5 — это красный уровень геомагнитной активности. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
По данным ученых, в первой половине дня поле Земли будет умеренно активным, а после обеда напряжение возрастет.
За последние сутки на Солнце зафиксировали два слабых всплеска класса B и два класса C — они почти не влияют на Землю, но создают условия для колебаний магнитного поля.
Ожидается, что геомагнитное поле перейдет от активного состояния к слабому шторму, при этом солнечная активность останется низкой, но возможны единичные вспышки M-класса. Вероятность возникновения магнитного шторма — около 35%.
Выбор редакции Одесский путь к моторной эпохе: как в Одессе появились первые автомобили
Что такое магнитная буря и как она влияет на людей и технику
Магнитная буря — это реакция магнитного поля Земли на потоки заряженных частиц, которые прилетают после солнечных вспышек. Интенсивность таких бурь оценивают по К-индексу (от 0 до 9) или по шкале G1–G5, где:
- G1 (К=4–5) — слабая буря, может вызвать головные боли и нарушения связи;
- G2 (К=6 и выше) — средняя, иногда влияет на работу электросетей и GPS.
Во время возмущений возможны сбои спутников, GPS и радиосвязи, особенно на севере. Иногда возрастает нагрузка на электросети, но серьезных аварий при умеренных бурях не бывает.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Даже слабые возмущения могут вызвать недомогание у метеочувствительных людей.
Чаще всего наблюдаются:
- головная боль, усталость, сонливость;
- перепады давления;
- раздражительность, снижение концентрации;
- нарушение сна.
В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники, пожилые и хронически больные, а также те, кто плохо спит или реагирует на погоду.
Советы медиков, как пережить магнитную бурю
Врачи рекомендуют:
- высыпаться (спать не менее 7–9 часов);
- пить больше воды и травяных чаев;
- избегать кофе, алкоголя и энергетиков;
- не перенапрягаться и не нервничать;
- питаться легко и гулять на свежем воздухе;
- проветривать комнаты и следить за давлением.