Ключевые моменты:

Во второй половине дня 28 октября ожидается усиление геомагнитной активности до уровня слабого шторма.

Метеозависимым людям советуют быть внимательнее к самочувствию, контролировать давление и избегать стрессов, а технике — готовиться к возможным сбоям.

Магнитная буря 28 октября: чего ожидать и как себя защитить

Во вторник, 28 октября, Землю накроет магнитная буря с К-индексом 5 — это красный уровень геомагнитной активности. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

По данным ученых, в первой половине дня поле Земли будет умеренно активным, а после обеда напряжение возрастет.

За последние сутки на Солнце зафиксировали два слабых всплеска класса B и два класса C — они почти не влияют на Землю, но создают условия для колебаний магнитного поля.

Ожидается, что геомагнитное поле перейдет от активного состояния к слабому шторму, при этом солнечная активность останется низкой, но возможны единичные вспышки M-класса. Вероятность возникновения магнитного шторма — около 35%.

Что такое магнитная буря и как она влияет на людей и технику

Магнитная буря — это реакция магнитного поля Земли на потоки заряженных частиц, которые прилетают после солнечных вспышек. Интенсивность таких бурь оценивают по К-индексу (от 0 до 9) или по шкале G1–G5, где:

G1 (К=4–5) — слабая буря, может вызвать головные боли и нарушения связи;

G2 (К=6 и выше) — средняя, иногда влияет на работу электросетей и GPS.

Во время возмущений возможны сбои спутников, GPS и радиосвязи, особенно на севере. Иногда возрастает нагрузка на электросети, но серьезных аварий при умеренных бурях не бывает.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Даже слабые возмущения могут вызвать недомогание у метеочувствительных людей.

Чаще всего наблюдаются:

головная боль, усталость, сонливость;

перепады давления;

раздражительность, снижение концентрации;

нарушение сна.

В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники, пожилые и хронически больные, а также те, кто плохо спит или реагирует на погоду.

Советы медиков, как пережить магнитную бурю

Врачи рекомендуют:

высыпаться (спать не менее 7–9 часов);

пить больше воды и травяных чаев;

избегать кофе, алкоголя и энергетиков;

не перенапрягаться и не нервничать;

питаться легко и гулять на свежем воздухе;

проветривать комнаты и следить за давлением.