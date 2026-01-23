Магнитная буря

Ключевые моменты:

  • Сегодня, 23 января, ожидается повышенная геомагнитная активность.
  • Возможны недомогания у метеозависимых людей.
  • Сильных магнитных бурь не прогнозируют, но осторожность не помешает.

По данным специалистов по космической погоде, сегодня геомагнитное поле Земли будет находиться в состоянии слабой–умеренной возмущенности. Такой уровень активности не считается сильной магнитной бурей, однако может ощущаться метеочувствительными людьми.

Вероятность серьезных сбоев в работе техники минимальна, но кратковременные колебания магнитного поля возможны в течение дня.

Что такое магнитные бури и чем они опасны

Магнитные бури – это реакция магнитного поля Земли на вспышки и выбросы плазмы на Солнце.

Во время таких периодов некоторые люди могут испытывать:

  • головную боль и слабость;
  • скачки артериального давления;
  • сонливость или раздражительность.

Особенно чувствительны к бурям пожилые люди, гипертоники и те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Вы также можете узнать: Спасет тысячи жизней: в медучреждениях Одессы стартовала неделя женского здоровья

Как защититься

В дни повышенной солнечной активности врачи советуют:

  • высыпаться и избегать перегрузок;
  • пить больше воды;
  • отказаться от алкоголя и крепкого кофе;
  • по возможности больше отдыхать на свежем воздухе.

Выбор редакции: Когда ребенок молчит или резко меняется: как война влияет на детскую тревожность.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме