Ключевые моменты:
- Сегодня, 23 января, ожидается повышенная геомагнитная активность.
- Возможны недомогания у метеозависимых людей.
- Сильных магнитных бурь не прогнозируют, но осторожность не помешает.
По данным специалистов по космической погоде, сегодня геомагнитное поле Земли будет находиться в состоянии слабой–умеренной возмущенности. Такой уровень активности не считается сильной магнитной бурей, однако может ощущаться метеочувствительными людьми.
Вероятность серьезных сбоев в работе техники минимальна, но кратковременные колебания магнитного поля возможны в течение дня.
Что такое магнитные бури и чем они опасны
Магнитные бури – это реакция магнитного поля Земли на вспышки и выбросы плазмы на Солнце.
Во время таких периодов некоторые люди могут испытывать:
- головную боль и слабость;
- скачки артериального давления;
- сонливость или раздражительность.
Особенно чувствительны к бурям пожилые люди, гипертоники и те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.
Как защититься
В дни повышенной солнечной активности врачи советуют:
- высыпаться и избегать перегрузок;
- пить больше воды;
- отказаться от алкоголя и крепкого кофе;
- по возможности больше отдыхать на свежем воздухе.
