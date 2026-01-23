Ключевые моменты:

Сегодня, 23 января, ожидается повышенная геомагнитная активность.

Возможны недомогания у метеозависимых людей.

Сильных магнитных бурь не прогнозируют, но осторожность не помешает.

По данным специалистов по космической погоде, сегодня геомагнитное поле Земли будет находиться в состоянии слабой–умеренной возмущенности. Такой уровень активности не считается сильной магнитной бурей, однако может ощущаться метеочувствительными людьми.

Вероятность серьезных сбоев в работе техники минимальна, но кратковременные колебания магнитного поля возможны в течение дня.

Что такое магнитные бури и чем они опасны

Магнитные бури – это реакция магнитного поля Земли на вспышки и выбросы плазмы на Солнце.

Во время таких периодов некоторые люди могут испытывать:

головную боль и слабость;

скачки артериального давления;

сонливость или раздражительность.

Особенно чувствительны к бурям пожилые люди, гипертоники и те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Как защититься

В дни повышенной солнечной активности врачи советуют:

высыпаться и избегать перегрузок;

пить больше воды;

отказаться от алкоголя и крепкого кофе;

по возможности больше отдыхать на свежем воздухе.

