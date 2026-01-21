У медзакладах Одеси стартував тиждень жіночого здоров’я

Ключевые моменты:

  • С 21 по 28 января в Одессе проходит Неделя профилактики рака шейки матки.
  • Врачи проводят осмотры и ПАП-тесты с рекомендациями по здоровью.
  • Профилактика включает вакцинацию и регулярные обследования, особенно для женщин 30–55 лет.
  • Обследования бесплатные.

С 21 по 28 января в Одессе проходит Неделя профилактики и раннего выявления рака шейки матки. Акция организована Департаментом здравоохранения Одесского горсовета и Одесским городским центром здоровья.

Врачи-гинекологи и акушеры будут проводить профилактические осмотры, делать ПАП-тесты и давать рекомендации по дальнейшему наблюдению.

Обследования проходят только в будние дни, суббота и воскресенье – выходные.

Ранее в Одесской областной больнице открыли новую локацию для помощи онкопациентам.

Профилактика рака шейки матки включает два направления:

  • Первичная профилактика: информация о вирусе папилломы человека (ВПЧ), вакцинация и безопасный секс.
  • Вторичная профилактика: регулярные осмотры и цитологические ПАП-тесты, особенно для женщин 30-55 лет.

Женщинам рекомендуется воспользоваться возможностью пройти бесплатное обследование и позаботиться о своем здоровье.

Адреса медучреждений и график работы:

Женская консультация №1 роддома №5

  • ул. Академическая, 14, 1-й этаж, с 8:00 до 16:00;
  • ул. Добровольцев, 28, 4-й этаж, гинекологическое отделение роддома, с 8:00 до 16:00.

Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностические отделения с функциями женских консультаций

  • ул. Старопортофранковская, 67, с 8:00 до 17:00;
  • ул. Сергея Ядова, 61б, с 8:00 до 17:00.

Городская больница №5, поликлиника

  • ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, кабинет №2, с 9:00 до 14:00.

Городская больница №8, поликлиника

  • Фонтанская дор., 110, 1-й этаж, кабинет №114, понедельник, среда – с 8:30 до 12:30.

Диагностически консультативный центр №1 городской клинической больницы №10

ул. Алексея Вадатурского, 61а, корпус А:

  • 1-й этаж, кабинет №4, с 8:00 до 11:00 и с 12:00 до 16:00;
  • 2-й этаж, кабинет №6, с 12:00 до 18:00;
  • 3-й этаж, кабинет №8, с 8:00 до 16:00.

Диагностически консультативный центр №2 городской клинической больницы №10

ул. Варненская, 25/2:

  • кабинет №1 – с 9:00 до 11:30;
  • кабинет №3 – с 8:00 до 10:00;
  • кабинет № 4 – с 8:00 до 11:00;
  • кабинет № 5 – с 9:00 до 10:30;
  • кабинет №6 – с 14:00 до 14:30;
  • кабинет № 7 – с 14:00 до 15:30;
  • кабинет №8 – с 15:00 до 16:30;
  • кабинет № 9 – с 8:00 до 16:00;
  • кабинет № 12 – с 8:00 до 12:00;
  • кабинет № 13 – с 9:00 до 11:30;
  • кабинет № 14 – с 9:00 до 12:00;
  • кабинет № 18 – с 16:45 до 20:00;
  • кабинет №19 – с 18:00 до 19:30.

Диагностически консультативный центр №3 городской клинической больницы №10

Люстдорфская дор., 170:

  • кабинет №1 – с 9:00 до 14:00;
  • кабинет № 3 – с 8:00 до 13:00;
  • кабинет № 7 – с 8:00 до 13:00;
  • кабинет № 9 – с 8:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00;
  • кабинет № 11 – с 9:00 до 12:00;
  • кабинет № 12 – с 14:00 до 17:00;
  • кабинет № 14 – с 8:00 до 12:00;
  • кабинет № 15 – с 9:00 до 14:00.

Консультативно-диагностический центр городской клинической больницы №11

  • ул. Виталия Нестеренко, 5г, 2-й этаж, кабинет №25, с 10:30 до 14:00.

Женская консультация №4 роддома №1

  • ул. Болгарская, 38, 6 этаж, с 8:00 до 17:00.

Женская консультация №5 роддома №1

  • ул. Академика Филатова, 58/2, 1-й этаж, с 8:00 до 17:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №2

  • ул. Добровольцев, 26, кабинет №3: понедельник – с 12:00 до 15:00; вторник – с 15:00 до 18:00; среда – с 9:00 до 12:00; четверг – с 9:00 до 15:00; пятница – с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00;
  • ул. Сегедская, 16, кабинет №5, вторник, среда – с 09:00 до 15:00;
  • ул. Базарная, 77, 1-й этаж, кабинет №2, среда – с 8:30 до 14:30; четверг – с 11:30 до 17:30.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3

  • ул. Семьи Глодан, 63/1, кабинет № 9, с 9:00 до 13:00

Центр первичной медико-санитарной помощи №4

  • ул. Левитана, 62, 2-й этаж, кабинет №21, с 9:00 до 18:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №5

  • ул. Академика Заболотного, 59/1, кабинет №2, с 9:00 до 13:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №16

  • ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, кабинет №13, с 9:00 до 14:00;
  • ул. Житомирская, 2, 1-й этаж, кабинет №124, с 9:00 до 12:30.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18

  • ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, кабинет №12, с 9:00 до 13:00;
  • ул. Атамана Чепиги, 54, 2-й этаж, кабинет №204, с 9:00 до 13:00;
  • ул. Торговая, 29/31, 4-й этаж, кабинет №410, с 9:00 до 13:00.

Консультативно-диагностический центр №6

ул. Зоопарковая, 8, 1-й этаж, кабинет №19, с 8:00 до 20:00.

Консультативно-диагностический центр №29

  • ул. Академика Заболотного, 32а, 2-й этаж, кабинет №15, понедельник, четверг – с 8:00 до 13:00;
  • ул. 28-й бригады, 21а, кабинет №37, понедельник, четверг – с 13:00 до 17:00; вторник, среда, пятница – с 8:00 до 12:00.

