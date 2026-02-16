Ключевые моменты:
- Магнитная буря Kp-4 от солнечных вспышек.
- Симптомы: головные боли, слабость, тревога, скачки давления, обострение сердечных болезней.
- Пейте больше воды – разжижаете кровь, облегчаете боль.
Что делать, чтобы пережить этот день
Понедельник, 16 февраля, станет одним из самых важных дней недели из-за магнитной бури средней силы (Kp-4). Метеочувствительные люди рискуют столкнуться с мигренью, слабостью, беспричинной тревогой, скачками давления и обострением сердечных проблем. Простые советы, чтобы пережить «солнечный шторм»:
Читайте также: Любовь без границ: в Одессе выбрали самую необычную «Пару года – 2026»
- Гипертоникам: держите тонометр наготове.
- Пейте больше чистой воды – это разрядит кровь и утолит головную боль.
- Избегайте ссор и стресса на работе в пик активности.
- Кофе, соль и жирное — под табу: они перегружают сосуды.
Читайте также: Скандал на Олимпиаде: украинца дисквалифицировали из-за «шлема памяти»
Спросить AI: