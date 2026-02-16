магнитные бури

Ключевые моменты:

  • Магнитная буря Kp-4 от солнечных вспышек.
  • Симптомы: головные боли, слабость, тревога, скачки давления, обострение сердечных болезней.
  • Пейте больше воды – разжижаете кровь, облегчаете боль.

Что делать, чтобы пережить этот день

Понедельник, 16 февраля, станет одним из самых важных дней недели из-за магнитной бури средней силы (Kp-4). Метеочувствительные люди рискуют столкнуться с мигренью, слабостью, беспричинной тревогой, скачками давления и обострением сердечных проблем. Простые советы, чтобы пережить «солнечный шторм»:

  • Гипертоникам: держите тонометр наготове.
  • Пейте больше чистой воды – это разрядит кровь и утолит головную боль.
  • Избегайте ссор и стресса на работе в пик активности.
  • Кофе, соль и жирное — под табу: они перегружают сосуды.

