Ключевые моменты:
- Солнечная активность: умеренная, низкая на 18 февраля с вероятностью вспышек M-класса.
- Существенных бурь не предсказывают.
- Может ухудшать самочувствие метеозависимости.
Солнечная активность 18 февраля
В среду, 18 февраля, магнитосфера Земли войдет в возбужденное состояние, хотя существенные магнитные бури не прогнозируются.
Эксперты ожидают, что геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность остается низкой, с небольшой вероятностью вспышек M-класса. Вот ключевые прогнозы на 18 февраля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма – 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце M-класса – 10%
- Вероятность вспышки на Солнце X-класса – 1%
- Количество солнечных пятен – 26
Магнитные бури могут усугублять самочувствие, повышая риски инфарктов и инсультов. Предупреждение о них помогает вовремя контролировать факторы риска, особенно в дни перед солнечными событиями.
