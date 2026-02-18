Ключевые моменты:

Солнечная активность: умеренная, низкая на 18 февраля с вероятностью вспышек M-класса.

Существенных бурь не предсказывают.

Может ухудшать самочувствие метеозависимости.

Солнечная активность 18 февраля

В среду, 18 февраля, магнитосфера Земли войдет в возбужденное состояние, хотя существенные магнитные бури не прогнозируются.

Эксперты ожидают, что геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность остается низкой, с небольшой вероятностью вспышек M-класса. Вот ключевые прогнозы на 18 февраля:

Вероятность малого геомагнитного шторма – 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце M-класса – 10%

Вероятность вспышки на Солнце X-класса – 1%

Количество солнечных пятен – 26

Магнитные бури могут усугублять самочувствие, повышая риски инфарктов и инсультов. Предупреждение о них помогает вовремя контролировать факторы риска, особенно в дни перед солнечными событиями.

Также читайте: Уничтоженные авто, пожар и руины: фоторепортаж с места удара дрона по Одессе.