За границей «Север – Юг»: как добраться в Черноморку?

Долгожданным трамвайным маршрутом «Север — Юг», связавшим два крупнейших спальных района Одессы, сегодня пользуется все больше одесситов. Вот только до жителей Люстдорфа он так и не дошел. Проблему удалось отчасти решить общественной организации Центр инициатив Черноморки.

Напомним, маршрут «Север-Юг» объединил трамвайные маршруты №7 и №3. Только конечной его остановкой стала не 16-я станция Люстдорфской дороги, а 11-я. То есть, добираться в центр Одессы и домой сейчас жители Черноморки могут лишь трамваем №27. Интервал его движения, по словам пассажиров, не так давно составлял 28-35 минут.

Понятно, жителей Люстдорфа такое «решение» транспортной проблемы, мягко говоря, не устраивало. Центр инициатив Черноморки — помимо отдельных обращений граждан – отправил письмо в Одесский горсовет с требованием исправить ситуацию.

И дождались не только ответа, но и видимого результата. С 28 сентября время ожидания трамвая для жителей Черноморки существенно сократилось. Сейчас, по словам пассажиров, интервал его движения составляет 13-14 минут. А на направлении этом курсируют уже не шесть – семь, а11 вагонов. О продлении маршрута №7 до 16-й станции Черноморки пока что речь не идет. Чтобы сделать вывод о целесообразности такого решения, отмечают власти, необходимо проанализировать пассажиропоток в этом районе.

— Не берем на себя ответственности прогнозировать, — говорят в Центре, — но, скорее всего, на этом пока и остановятся. Пока властям явно неинтересно тратить на Черноморку лишние ресурсы.

Остается надеяться, что доберется «Север – Юг» до Черноморки с открытием курортного сезона. Так что, верим в ВСУ и нашу Победу!

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