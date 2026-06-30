Ключевые моменты:
- В Одессе 30 июня проводят ремонт дорог, тротуаров и трамвайных путей.
- Работы затронут несколько районов города, включая магистрали и перекрестки.
- Возможны временные ограничения движения транспорта.
По информации одесской мэрии, сегодня, 30 июня, запланирован ремонт на следующих улицах:
- Тротуары и проезжая часть на перекрестках и остановках общественного транспорта – на проспекте Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха) и ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской);
- трамвайные пути – на перекрестке Николаевской дороги и ул. 7-я Пересыпская и 7-й станции Люстдорфской дороги;
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- ул. Михаила Болтенко;
- ул. Космонавтов;
- 3-й Аэропортовский переулок;
- проезжая часть перекрестка ул. Чубаевской и ул. Георгия Липского.
Напомним, в Одесской области хотят построить новую дорогу в объезд Паланки.