Ремонт дорог, конус и дорожный знак, иллюстративное фото

Ключевые моменты:

  • В Одессе 30 июня проводят ремонт дорог, тротуаров и трамвайных путей.
  • Работы затронут несколько районов города, включая магистрали и перекрестки.
  • Возможны временные ограничения движения транспорта.

По информации одесской мэрии, сегодня, 30 июня, запланирован ремонт на следующих улицах:

  • Тротуары и проезжая часть на перекрестках и остановках общественного транспорта – на проспекте Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха) и ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской);
  • трамвайные пути – на перекрестке Николаевской дороги и ул. 7-я Пересыпская и 7-й станции Люстдорфской дороги;

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  • ул. Михаила Болтенко;
  • ул. Космонавтов;
  • 3-й Аэропортовский переулок;
  • проезжая часть перекрестка ул. Чубаевской и ул. Георгия Липского.

Напомним, в Одесской области хотят построить новую дорогу в объезд Паланки.

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