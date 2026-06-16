Ключевые моменты:

Лукашенко неожиданно извинился перед Зеленским и заявил, что не планирует втягивать Беларусь в войну против Украины.

Армения начинает совместные военные учения «Eagle Partner-2026» с США, Францией и Грецией на фоне сближения с НАТО.

Российские государственные медиа подвергли критике курс Еревана на усиление сотрудничества с Западом.

В Краснодарском крае РФ дроны атаковали стратегическую нефтебазу, обеспечивающую топливом российские войска на юге.

Геополитический реверанс: Лукашенко извинился перед Зеленским

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya выразил неожиданное извинение перед Владимиром Зеленским за свои предварительные резкие высказывания. Он признал, что мог «перегнуть палку», но оправдывал свою грубость якобы угрозами со стороны Киева нанести удары по 500 целям на территории Беларуси.

Следует заметить, что информация о «500 целях» действительно принадлежит не Зеленскому, а командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди («Мадяру»). Несмотря на это, Лукашенко заверил, что не планирует военные действия против Украины, поскольку считает втягивание своей страны в войну неприемлемым.

Он также откровенно признал, что в военном плане Беларусь пока уязвима и «лежит перед украинскими военными как открытая ладонь». В то же время, украинская сторона продолжает усиливать северную границу, а Владимир Зеленский предупредил о серьезных последствиях для белорусского руководства в случае любой агрессии.

Армения и НАТО: старт учений «Eagle Partner-2026»

На фоне охлаждения отношений с Москвой и победы партии Никола Пашиняна на выборах, Армения начинает совместные с НАТО военные учения. Учеба под названием «Eagle Partner-2026» пройдет с 17 по 25 июня 2026 года.

В учениях примут участие 343 военнослужащих из Армении, США, Франции и Греции. Главной целью мероприятия является повышение совместимости подразделений для участия в международных миротворческих миссиях. Такое сближение Еревана с Западом уже вызвало волну критики в российских государственных медиа.

Удары по логистике РФ: пожар на нефтебазе в Краснодарском крае

В ночь на 16 июня в станице Полтавской Краснодарского края дроны атаковали и подожгли нефтебазу. Это объект, играющий стратегическую роль в обеспечении топливом южной группировки русских войск.

Кстати, эта нефтебаза не занимается производством, но является критически важным логистическим узлом для хранения и перевалки нефтепродуктов. Через нее топливо от крупных НПЗ (в том числе компании «ЛУКойл») распределяется как на гражданские АЗС, так и для нужд армии окупантов. Степень повреждений объекта уточняется, однако видео с места происшествия подтверждают масштабный пожар.

Также читайте: Действительно ли Россия готовит наступление на Одессу: что известно после новых заявлений пропагандистов.