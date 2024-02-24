Где в Одессе можно кремировать животное

Сразу нужно пояснить, что запрет на захоронение домашних животных в черте города — не прихоть властей. Дело в том, что стихийные захоронения не только наносят вред экологии, но и могут привести к вспышке самых разных заболеваний. Ведь могилы для погибших питомцев владельцы выкапывают неглубокие, и всегда есть риск, что останки обнаружат бродячие собаки. Кроме того, в парках играют дети, а владельцы выгуливают домашних животных, поэтому такие захоронения очень опасны.

Если случилось непоправимое, владелец может обратиться на предприятие «Укрэкопром», где проводят кремацию умерших домашних животных. Кроме того, такую услугу могут оказать и в некоторых ветеринарных клиниках, а после кремации выдать владельцу урну с прахом четвероногого друга. В любом случае прежде, чем обращаться в крематорий для животных, можно получить консультацию в ближайшей ветеринарной клинике.

Куда обращаться?

Пункт ветеринарной помощи, предприятие «Укрэкопром»

Адрес: проспект Свободы, 2

Время работы: с 9.00 до 17.00

Ветеринарная клиника «Люся»

Адрес: улица Старопортофранковская, 12

Телефон (096) 895-97-76.

Время работы: с 9.00 до 19.00, в воскресенье с 9.00 до 14.00

Ветеринарная клиника «Айболит»