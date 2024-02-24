Где в Одессе можно кремировать животное

Продолжительность жизни домашних животных меньше, чем у человека, и каждый владелец четвероногого друга рано или поздно сталкивается с печальной необходимостью похоронить его. Однако официальных кладбищ для домашних животных в Одессе нет, а закапывать тела собак и кошек в парках категорически запрещено. Как же быть, если домашний питомец ушел на радугу?
Сразу нужно пояснить, что запрет на захоронение домашних животных в черте города — не прихоть властей. Дело в том, что стихийные захоронения не только наносят вред экологии, но и могут привести к вспышке самых разных заболеваний. Ведь могилы для погибших питомцев владельцы выкапывают неглубокие, и всегда есть риск, что останки обнаружат бродячие собаки. Кроме того, в парках играют дети, а владельцы выгуливают домашних животных, поэтому такие захоронения очень опасны.
Если случилось непоправимое, владелец может обратиться на предприятие «Укрэкопром», где проводят кремацию умерших домашних животных. Кроме того, такую услугу могут оказать и в некоторых ветеринарных клиниках, а после кремации выдать владельцу урну с прахом четвероногого друга. В любом случае прежде, чем обращаться в крематорий для животных, можно получить консультацию в ближайшей ветеринарной клинике.
Куда обращаться?
Пункт ветеринарной помощи, предприятие «Укрэкопром»
- Адрес: проспект Свободы, 2
- Время работы: с 9.00 до 17.00
Ветеринарная клиника «Люся»
- Адрес: улица Старопортофранковская, 12
- Телефон (096) 895-97-76.
- Время работы: с 9.00 до 19.00, в воскресенье с 9.00 до 14.00
Ветеринарная клиника «Айболит»
- Адрес: Люстдорфская дорога, 99
- Телефон (067) 122-62-19
- Время работы: круглосуточно, без выходных