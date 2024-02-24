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Где в Одессе можно кремировать животное

Где в Одессе можно кремировать животное

Продолжительность жизни домашних животных меньше, чем у человека, и каждый владелец четвероногого друга рано или поздно сталкивается с печальной необходимостью похоронить его. Однако официальных кладбищ для домашних животных в Одессе нет, а закапывать тела собак и кошек в парках категорически запрещено. Как же быть, если домашний питомец ушел на радугу?

Сразу нужно пояснить, что запрет на захоронение домашних животных в черте города — не прихоть властей. Дело в том, что стихийные захоронения не только наносят вред экологии, но и могут привести к вспышке самых разных заболеваний. Ведь могилы для погибших питомцев владельцы выкапывают неглубокие, и всегда есть риск, что останки обнаружат бродячие собаки. Кроме того, в парках играют дети, а владельцы выгуливают домашних животных, поэтому такие захоронения очень опасны.

Если случилось непоправимое, владелец может обратиться на предприятие «Укрэкопром», где проводят кремацию умерших домашних животных. Кроме того, такую услугу могут оказать и в некоторых ветеринарных клиниках, а после кремации выдать владельцу урну с прахом четвероногого друга. В любом случае прежде, чем обращаться в крематорий для животных, можно получить консультацию в ближайшей ветеринарной клинике.

Куда обращаться?

Пункт ветеринарной помощи, предприятие «Укрэкопром»

  • Адрес: проспект Свободы, 2
  • Время работы: с 9.00 до 17.00

Ветеринарная клиника «Люся»

  • Адрес: улица Старопортофранковская, 12
  • Телефон (096) 895-97-76.
  • Время работы: с 9.00 до 19.00, в воскресенье с 9.00 до 14.00

Ветеринарная клиника «Айболит»

  • Адрес: Люстдорфская дорога, 99
  • Телефон (067) 122-62-19
  • Время работы: круглосуточно, без выходных
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Редакция ПРОФИЛЬ

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