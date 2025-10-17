Ключевые моменты:

Ливень в Одессе и загрязнение моря

30 сентября 2025 года Одессу накрыл мощный ливень, который стал серьёзным испытанием для городской инфраструктуры. За сутки выпала двойная месячная норма осадков, и ливневая канализация не справилась с потоком воды.

Многие улицы оказались затоплены, а ливневые стоки ушли прямо в Черное море, что вызвало опасения насчёт загрязнения воды. В связи с этим Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа начала экстренный мониторинг состояния морской воды.

Как сообщили экологи, уже обнаружены превышения загрязняющих веществ в море у следующих пляжей:

16-я станция Большого Фонтана,

10-я станция Большого Фонтана,

Аркадия.

На этой неделе инспекция взяла дополнительные пробы воды на самых пострадавших участках побережья, а также в районе Маячного переулка и Пересыпи.

Сейчас пробы проходят лабораторные исследования, и в ближайшее время результаты будут обнародованы.

