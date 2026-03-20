Ключевые моменты:

Обнаружено загрязнение на Ланжероне: в морской воде обнаружены жиры и масла (49,8 мг/дм³).

12 марта 2026 обследовали побережье и акватории Черного моря.

Последствия военных действий в декабре 2025 года – вещества осели зимой, сейчас мигрируют из-за потепления.

Ланжерон может быть опасен для отдыха?

Исполняющая обязанности начальника отдела инструментально-лабораторного контроля Одесской области Ирина Климова прокомментировала результаты проверки акватории пляжа Ланжерон.

Дело в том, что 12 марта 2026 года государственные инспекторы обследовали побережье и акваторию Черного моря у пляжа Ланжерон. Кстати, во время инспекции они отобрали образцы поверхностной воды и измерили ее составляющие.

В общем, лабораторные анализы показали содержание жиров и масел на уровне 49,8 мг/дм³, что указывает на загрязнение морской воды. Вероятно, загрязнение вызвано попаданием вредных веществ из-за военных действий в декабре 2025 года. Добавим, что эти вещества переместились по водным путям и осели в холодный период, а с потеплением снова мигрируют в водной среде.

В настоящее время власти Одессы проводят мероприятия по локальной очистке. Государственная экологическая инспекция осуществляет непрерывный мониторинг состояния воды, а при обнаружении новых загрязнений отбирает пробы для анализа. Ситуация остается под контролем.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявила об экологической угрозе для реки Днестр из-за разлива нефти после российской атаки на Новоднестровскую ГЭС в Украине.

